УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Как россияне убегают от реальности

Павел Казарин

крымский журналист

23 августа 2022, 06:54

Эти люди живут в девиантном государстве с островками нормальности. Но в то же время убеждают себя и всех вокруг, что Россия — нормальная страна с островками девиантности.

Как россияне убегают от реальности
Российские танки на Красной площади / Reuters

Любой режим нащупывает для себя границы допустимого.

Мы видим это на примере России. Ее режим каждый раз тестирует всех вокруг на прочность и терпение. Устраивает вторжение. Передвигает границы. Убивает политических оппонентов.

Вся эта эволюция сопровождается аплодисментами тех, кто не признает иной власти, кроме авторитарной. А заодно эмиграцией тех, кто с реинкарнацией Советского Союза соглашаться не готов. Но забавнее всего наблюдать за теми, кто до последнего ищет оправдания и объяснения всему происходящему. За теми, кто никак не решается назвать вещи своими именами. И, по примеру лягушки в кастрюле, оправдывает повышение температуры воды тем, что, мол, "везде такое".

Эти люди живут в девиантном государстве с островками нормальности. Но в то же время убеждают себя и всех вокруг, что Россия — нормальная страна с островками девиантности.

Видимо, это психологическая самозащита. Попытка убедить себя, что окружающая действительность — это всего лишь разновидность "нормы с недостатками". Этих людей даже можно понять, потому что если они снимут шоры, то им придется признать вещи, что их признавать не хочется.

Придется сказать вслух, что Россия — это страна, которая развязывает войны. Совершает военные преступления. Сбивает пассажирские самолеты. Придется признать, что их родина — это государство, которое осуществляет террористические акты. Применяет химическое оружие. Физически обезвреживает неудобных людей, критикующих режим.

Такая перспектива вряд ли утешит обывателя. Ведь ему придется признать, что его страна не наследует тех, кто победил во Второй мировой, а по тем, кто в ней потерпел поражение. А потому он отчаянно пытается убедить себя, что та же аннексия Крыма и война на Донбассе — это всего лишь небольшой исторический зигзаг, он локальный, глобально безвреден, и все рано или поздно уладится.

Но дело как раз в том, что этот зигзаг — не локальный. И он не обнулится самотеком — только если его обнулят. Потому что, как было уже указано, любой режим всегда проверяет границы допустимого. И если не подвергается сопротивлению, то движется дальше. Ввинчивается с каждой новой итерацией как штопор — глубже и глубже.

И даже глобальное согласие с авантюрами режима не спасет тебя от опасности попасть в немилость. Алексей Навальный мог сравнивать Крым с бутербродом. Поддерживать войну в Грузии. Подкармливать имперский реваншизм. И в конечном итоге на очередном завитке своей эволюции режим решил испытать новые грани допустимого уже на самом Навальном.

Вероятно, российский обыватель просто боится запустить принцип домино. Ведь сперва ты говоришь о том, что режим захватил власть. Потом признаешь политические расправы. Поэтому начинаешь замечать военные вторжения и интервенции. Потом говоришь о том, что Крым не принадлежит Москве. А в итоге придется признать, что Россия — это огромная полупустая страна, которая начинает расползаться по домам, как только центральная власть слабеет.

Придется признать, что вся российская экономика — это имитация. Что она существует только до тех пор, пока цены на нефть и газ позволяют наполнять бюджет. И как только положение меняется - экономика исчезает. Потому что в этой системе все, что не нефть — лишь наросты на нефтяной трубе.

Придется сказать вслух о том, что Россия существует не для своих граждан. Что сверхценность для нее — это не гражданин, а государственная величие. Что свобода возможна только в четко определенных начальством пределах.

Все это скверно согласуется с тем, как привык воспринимать свою реальность русский обыватель. А потому он и впредь будет стараться не замечать окружающую действительность. И дальше будет править, что "другие поступают так же". Провозглашать девиацию нормой. И оправдывать себя тем, что если долго всматриваться в бездну, то и она начнет всматриваться в тебя.

Проблема только в том, что бездна все равно рано или поздно начнет всматриваться в него. Как бы он ни старался отвести взгляд.

новости России вторжение России война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:56

Гороскоп на сегодня, 23 августа 2022: Ракам – враги, Весам – деньги, Рыбам – обман

07:30

США могут тайно передавать Украине мощное оружие: Politico выяснило, о каком вооружении идет речьВидео

06:54

Как россияне убегают от реальностимнение

06:39

На Юге ВСУ уничтожили склад с боеприпасами в Каховке и подтвердили поражение двух мостовВидео

06:00

По пессимистическому сценарию война в Украине закончится летом 2023 года – Тарас ЗагороднийВидео

Реклама
05:00

Когда ВСУ получат ракеты ATACMS свыше 300 км, будет два варианта удара по Крымскому мосту – экспертВидео

04:50

В моде стрижки по знаку зодиака: какая прическа идеально подходит женщинам по гороскопу

04:24

Как правильно собрать семена помидор и капусты: секреты для щедрого урожая

03:45

Оккупанты посыпятся быстрее, чем ВСУ пойдут в масштабное наступление - АрестовичВидео

03:10

"Возможности у них есть": бывший замглава Генштаба пояснил, ударят ли по Киеву в День независимостиВидео

02:42

"Вы в трусах?": с Волочковой произошел конфуз в судеВидео

02:10

Путин не собирается прекращать войну, он хочет навязать мир с одним нюансом – СунгуровскийВидео

01:41

"С ленд-лизом еще никто не проигрывал": Жданов озвучил сроки окончания войны и победы УкраиныВидео

01:30

Как защитить себя и ребенка от сглаза: советы звездного экстрасенса Макса ГордееваВидео

01:04

Просто поговорить: 4 знака зодиака не переходят от слов к делуВидео

00:01

В Госдепе США отреагировали на убийство дочери Дугина

22 августа, понедельник
23:14

Убивали за деньги: Арестович поведал новые подробности подрыва машины Дугиной

22:51

Кабаева и Скабеева из наших: в Нацгвардии потроллили ФСБ "документами" российских пропагандистокВидео

22:44

Актер Алек Болдуин прекращает карьеру в кино

22:39

Это наглость: Зеленский высказался о запросе России на проведение Совбеза ООНВидео

Реклама
22:21

Кара за провалы в Украине: в московские СИЗО активно сажают проштрафившихся ФСБшников

21:50

США резко предостерегли Россию от эскалации войны в Украине - CNN

21:41

Чтобы не сделать ущерб своей армии: Минобороны Германии отказалось добавлять поставки оружия Украин

21:38

58-летняя мать сестер-супермоделей Хадид снялась в пиджаке на голое тело

21:12

Рецепт для любой хозяйки: 5 секретов самого вкусного фарша для пельменей, котлет и пирожковВидео

21:11

Кулеба перечислил страны ЕС, которые до сих пор не поставляют Украине оружие

21:10

Подарок Путину. Армяне "отдали" Запорожье, Херсонщину, Крым и Донбасс

21:10

21-летняя Анна Тринчер обнажилась на камеру во время банных процедур

21:07

"Украина готовит наступление на Херсон и Крым": США закупат для ВСУ мощные БПЛА SwitchbladeВидео

20:54

"Если это будет необходимо": генерал ВСУ ответил, скольких еще украинцев могут мобилизоватьВидео

20:42

Произойдут несколько ярких событий: Арестович анонсировал хорошие новости в ближайшее времяВидео

20:33

Угроза ракетных ударов на День Независимости: СБУ дала важные советыВидео

20:21

Alyona Alyona похудела на 20 кг: артистка в раздельном купальнике похвасталась телом

20:20

Цель Турции: Эрдоган рассказал, почему хочет организовать встречу Зеленского и ПутинаВидео

20:18

Как русские либералы обделались из-за "теракта, в котором погибла Дугина"мнение

20:09

У ВСУ есть от 8 до 10 недель на контрнаступление, войска РФ еще не остановлены – эстонский генералВидео

20:05

Боевики ОРДЛО хотят начать "массовую мобилизацию": в разведке сообщили подробностиВидео

19:53

Военные поймали РФ на лжи: женщина, которую назвали "убийцей" Дугиной, не была в составе АзоваВидео

19:49

Самый вкусный идеальный борщ с одним секретным ингредиентом: супер простой рецептВидео

19:45

Известный российский певец назвал Путина "кровавым Гитлером"

Реклама
19:29

Друг Русланы Писанки раскрыл настоящее место захоронения праха артисткиВидео

19:23

Месяц неприятностей: 3 знакам зодиака в сентябре не избежать трудностейВидео

19:18

Приметы на 23 августа: какие 3 запрета нельзя нарушать, чтобы не привлечь трагедиюВидео

19:08

Украина на День Независимости может ударить по Крымскому мосту – майор резерва армии ИзраиляВидео

19:07

Были танки - стал пепел: спецназовцы Нацгвардии уничтожили группу техники оккупантов

19:06

"Ребята только разогреваются, будут продолжать": убийство дочери Дугина может стать лишь началомВидео

18:38

В День украинского флага покажут концерт "Вечернего квартала" в уникальном формате

18:33

В Крыму "бавовна": в Сети сообщают о мощных взрывах в Севастополе и БалаклавеВидео

18:18

Слава Демин рассказал о новой возлюбленной Виталия Кличко

17:52

Армия Украины мощно ударила по Антоновскому мосту, когда войска РФ везли боеприпасы – ХланьВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буряПрогноз погоды
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять