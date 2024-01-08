Как россияне готовили новый ракетный удар по Украине

Данный удар в очередной раз подтверждает, что россия наносит их в рамках не только поражения неких целей, но в первую очередь – как элемент террора.

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Ракетный удар по Украине / Коллжа Главред, фото Харьковская обласная прокуратура, Алексей Кулеба

Ракетный удар на "Рождество"

В ночь с 7 на 8 января российские оккупанты совершили налёт дронами-камикадзе Shahed-131/136 (8/8), а так же комбинированный ракетный удар с применение разной номенклатуры ракет Х-101/555/55 (24/18), Х-47М2 "Кинжал" (4 ракеты), 9М723 ОТРК "Искандер" (6 ракет) и Х-22/32 (8 ракет). Возможно, в этом ударе так же применялись северокорейские ракеты KN-23.

Так же, применялись противорадиолокационные ракеты Х-31П (2 ракеты) и 7 ракет комплексов С-300/400.

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Сразу отмечу, что данный удар в очередной раз подтверждает, что россия наносит их в рамках не только поражения неких целей, но в первую очередь – как элемент террора. Праздничного террора.

Фактически, россияне цинично и с маниакальной выдержкой накапливали боекомплект и планировали в высшей степени синхронизированные удары перед Новым годом, на Новый год и после НГ. Сегодня они нанесли удар на Рождество, которое празднуют в эти дни в культе РПЦ.

"Рождественский" террор. Лишние доказательство того с какими ничтожествами мы воюем.

В остальном.

Данный удар был осуществлён через 5 дня после массированного удара на 2 января. Это полностью вписывается в сроки подготовки носителей к новой волне ударов, при наличии достаточного боекомплекта, в чём сомнений быть не может. В настоящее время, накопленный за вторую половину 2023 года боекомплект ракет у россиян не исчерпан, за исключение всё более острым становящегося дефицита 9М723, что вынуждает россию искать им замену у КНДР.

Основной удар пришёлся по Харькову, Кривому Рогу, Запорожью и Днепру. В Кривом Роге попадание российской ракеты было по торговому центру.

Практически все попадания стали следствием прорыва ПВО средствами поражения, перехват которых технически в этих областях был невозможен, из-за отсутствия соответствующих ЗРК. Речь идёт о прорывах ракетами Х-47М2 "Кинжал", 9М723 и Х-22/32, которые сбиваются ЗРК Patriot и SAMP/T.

Так же, на себя обращает внимание ограниченный боекомплект ракет Х-101/555/55, который был доведён благодаря другой номенклатуре ракетного вооружения и средств поражения до 52 ед. То есть, как это так же было прогнозируемо ранее, россияне избрали сценарий ударов ограниченным боекомплектом, аналогичный тем ударам, которые наносились в мае-июне 2023.

Так же, в этот раз пуски Х-101/555/55 осуществлялись с 11 Ту-95МС или по 2-3 ракеты на самолёт, хотя, достаточно было задействовать всего 3 самолёта, с учётом их нагрузки согласно ТТХ – 8 ракет.

Новогодний террор украинских городов продолжается. Несмотря на предсказуемость российских оккупантов, актуальным остаётся вопрос защиты тыловой Украины от ударов средствами поражения, для перехвата которых требуется предоставления современных комплексов с соответствующим функционалом. Российские оккупанты же, пользуются незащищённостью ряда областей и применяют соответствующую номенклатуру ракетного вооружения, с максимальным эффектом прорыва.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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