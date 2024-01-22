Как Россия стала зависима от Ирана

Это не означает, что у Ирана нет возможности наращивать производство - она есть, причем, куда большая, чем у самой россии.

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Шахед / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Налёты дронов-камикадзе Shahed-131/136 за 2/3 января...

За 2/3 января РОВ применили по Украине 177 дронов-камикадзе Shahed-131/136.

В данный подсчёт, как я ранее уже пояснял, не входит налёт с 31 декабря на 1 января (90 дронов-камикадзе), поскольку я его рассматриваю именно как атаку, начавшуюся в конце декабря 2023, то есть, спланированную и подготовленную именно на декабрь.

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Но, даже если и учитывать эти 90 Shahed-131/136 (267), то всё равно, январский показатель налётов ниже 2/3 декабря 2023 – 339 дрона. В свою очередь, именно декабрь стал рекордным по налётам, но чему способствовала подготовка и накопление дронов-камикадзе россиянами.

До того, рекордными были сентябрь и май, с довольно сдержанными прочими осенними (октябрь – 285, ноябрь - 369) и всеми летними (июнь - 201, июль - 250, август - 187) месяцами. С января по апрель 2023 и вовсе, налёт Shahed-131/136 в месяц составлял менее 100 ед.

Это лишний раз подтверждает ранее сделанные выводы, что россия не располагает единым, пропорциональным боекомплектом, для систематизации налётов и выведения стабильного графика. Иными словами, россии продолжает сохранять острую зависимость от поставок из Ирана и его производственных возможностей, которые хоть и выросли за последние полтора года, но не настолько, чтобы позволить РОВ совершать стабильные массовые налёты на Украину.

В свою очередь, это не означает, что у Ирана нет возможности наращивать производство - она есть, причем, куда большая, чем у самой россии. А потому, не исключено, что в течение 2024 года Иран сможет выйти на показатели производства от 600 до 800 Shahed-131/136 в месяц. Хотя, у каждого производства есть свой потолок и у Ирана этот потолок - это контрабандные поставки.

Контрабанда помогает обходить санкции, но она не замещает потенциал свободного импорта. А потому, даже у Ирана, возможности наращивания производства Shahed-131/136 не безграничны.

Фактически, это не только сохранит зависимость россии от Ирана и в дальнейшем, но и не позволит массовые удары вывести в категорию системных, сохраняя необходимость накопления Shahed-131/136 и предварительную подготовку массовых налётов, как базовые при планировании таких актов террора.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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