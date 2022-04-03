Как Россия сделала себе в Украине медвежью услугу

Из-за войны в Украине, Россия еще больше сплотила украинцев / Фото Reuters

Мы живем в точке исторической сингулярности. Когда прежние представления и догмы уже не работают. Создаются новые. А еще переписывается ментальная матрица у миллионов людей. Перезаливаются коллективные архетипы и общие исторические коды. Что-то похожее происходило в отношении памяти первой и второй мировых войн.

Кто у нас помнил первую? А ведь тогда погибли миллионы украинцев.

Нападением на Украину, Россия ускорила создание нового украинского мифа. Сейчас происходит процесс творения модерной украинской мифологии.

Появится новый пантеон героев.

В РФ возмущались проспектом Бандеры в Киеве и переименованием улиц Жукова. Ну так по всей Украине появятся проспекты Залужного.

И на мой взгляд, для России такой поворот истории намного страшнее, так как Украина будет едина в такой героизации.

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И уже никто не будет спорить о майском 8 или 9. В наш ментальный код навсегда входят новые даты, по которым у нас никогда не будет споров.

Знак Z в Украине уже воспринимается как свастика и когда кто-то будет слушать Высоцкого и его "идут по Украине солдаты группы центр", он будет представлять армию смерти с востока, а не запада.

У нас появился национальный миф, обьединяющий 99% украинцев. Мы, наконец, будем спорить лишь о настоящем и будущем, а не о прошлом.

И в Украине уже есть своя Анна Франк - девочка Катя из Мариуполя и ее дневник. Во время той, другой войны Анна Франк спросила: "Почему они хотят сделать из нас зверей?". На что кто-то ответил: "Потому что они сами — дикие звери".