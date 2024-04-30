Как Россия опозорилась новым заявлением про ATACMS

Если постоянно читать их сводки, любому станет ясно, что цифры берутся с потолка для создания правильной картинки.

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ATACMS / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Минобороны России по устоявшейся традиции начало превентивно "уничтожать" вооружения, которые в Украину неизвестно когда поступят.

В сводке заявлено, что за сутки сбито 5 (!) ракет ATACMS.

Это враньё призвано решать несколько задач. С одной стороны, подчёркивается, что от западного оружия есть противоядие. Именно с этой целью роспропаганда начала "топить в болотах" и регулярно "подбивать" танки "Леопард" за полгода до их реального появления в Украине.

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По поводу ATACMS у них неслабый мандраж, на федеральных каналах с грустными лицами очерчивают зону в 300 км по периметру границы и посылают сигнал "Помним. Любим. Скорбим".

С другой стороны, им надо как-то оправдываться за "пропущенные". Поэтому угроза непомерно завышается и рисуются "успехи" в её отражении.

Иногда это делается в спешке, проскакивают ошибки. Сегодня, например, 155-мм панцергаубицу назвали "122-мм САУ производства ФРГ".

Уже довольно продолжительное время МО РФ на фронте и над территорией РФ "уничтожает" сотни украинских беспилотников в сутки. 150-200 штук в день – это норма. Структуру этих БПЛА детально не раскрывают, но всегда (!) уточняют, что сбили какие-то медийно раскрученные дроны, а-ля "Баба Яга".

Если постоянно читать их сводки, любому станет ясно, что цифры берутся с потолка для создания правильной картинки. Я думаю, составителей этих сводок регулярно казнят, поэтому нет институциональной памяти. Вместо Конашенкова уже давно говорит андроид, выструганный из цельного куска дерева.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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