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Как Россия может сделать Штатам "больно"

Виктор Суслов

Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины

9 июня 2021, 09:21

Миру нужно опасаться большой войны: конкурентов, которых США уже не могут победить экономически, они способны победить военными средствами.

Если страны начнут массово отказываться от доллара, Штатам может грозить банкротство
Доллар стал "ахиллесовой пятой" США, и мир от него отказывается / Reuters

Широкий резонанс в мире получило заявление министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова о намерении России свести к нулю долю доллара США в составе Фонда национального благосостояния России, объем которого в настоящее время составляет около 200 млрд долларов, а также о намерении Банка России продолжить снижение доли доллара США в составе золотовалютных резервов России (на сегодня эти резервы оцениваются в 605 млрд долларов).

На Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге Президент РФ Владимир Путин пояснил, что эти шаги связаны с санкциями США против России. Ведь Штаты полностью контролируют оборот долларов, и уже отмечен ряд торговых сделок (особенно в сфере военно-технического сотрудничества), в которых расчеты блокируются Вашингтоном, в частности, американскими банками и другими учреждениями. А раз эти расчеты становятся невозможными, раз США сами ограничивают использование доллара как средства международных расчетов, то Россия просто вынуждена отказываться от использования доллара в составе своих резервов, а, значит, и для расчетов.

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Кроме того, постоянные угрозы со стороны политиков США и других стран Запада отключить Россию, Китай и некоторые другие страны от системы международных банковских расчетов SWIFT, через которую и проводятся практически все долларовые расчеты, тоже не добавляют доверия к доллару как к средству международных расчетов.

Сегодня в мире 60-70% объемов международной торговли пока еще осуществляется в долларах США. Собственно, в самих заявлениях об отказе в международных расчетах от доллара ничего нового для мира нет. Южноамериканский таможенный союз MERCOSUR, например, проводит политику перехода на расчеты в торговле на основе национальных валют стран-участниц, начиная с 2007 года. Такая же цель отказа от доллара и перехода к расчетам в национальной валюте давно уже провозглашена как цель стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Россия и Китай еще в 2019 году заключили межправительственное соглашение о переходе во взаимной торговле на расчеты в национальных валютах и уже практически закончили создание системы расчетов на основе использования национальных платежных систем, без использования услуг SWIFT.

Россия проводит направленную на отказ от доллара политику уже несколько лет. До начала 2018 года Банк России до половины своих активов держал в долларах США, после чего, с началом введения санкций США, резко снизил долю долларов и повысил долю евро и юаня. Если в начале 2018 года вложения России в гособлигации США составляли 100 млрд долларов, то на конец 2020 года – только около 6 млрд долларов. При этом доля золота в резервах Банка России превысила 23%.

То, что теме отказа от доллара именно сейчас придано такое громкое политическое звучание, скорее всего, обусловлено подготовкой к встрече лидеров США и России 16 июня в Женеве, во время которой каждая из сторон, пытаясь добиться наиболее выгодного для себя соглашения о разделе зон влияния в мире, вероятно, выложит все свои аргументы, в том числе и о возможностях сделать своему партнеру по переговорам "больно".

А доллар для США сегодня – это "ахиллесова пята". Только государственный долг Соединенных Штатов уже превысил 28 триллионов долларов. Подрыв доверия к доллару в мире, отказ от его использования как средства международных расчетов и резервной валюты, когда придется расплачиваться за десятилетия финансирования дефицита госбюджета США за счет безудержной эмиссии доллара, могут привести к банкротству Соединенных Штатов. Тут есть над чем подумать американской администрации, в том числе в вопросах введения экономических санкций против своих основных кредиторов, таких как Китай.

Признаком приближающегося мирового кризиса является уже очевидное для всех постоянное обесценение доллара США, проявляющееся не только в росте цены золота, но и в общем росте цен, особенно цен на сырье.

Если ведущие страны мира начнут избавляться от обесценивающегося доллара как средства хранения международных резервов, для США это будет чревато большими проблемами. Ведь тогда в мире окажется огромный избыток доллара, эмитированного Соединенными Штатами и не обеспеченного массой товаров и услуг, подлежащих реализации за доллары. А это значит, что курс доллара будет падать. С одной стороны, это повышает конкурентоспособность американских товаров на мировом рынке, но с другой – ведет к большим потерям США, росту цен в Штатах и невозможностью покрывать дефицит государственного бюджета США.

Этот процесс вполне может стать мощнейшим фактором дестабилизации американской экономики. Тем более, в условиях жесточайшей экономической схватки между США и Китаем... Ведь Китай в сфере промышленного производства уже вышел на лидерские позиции в мире и обогнал США, а юань рвется на позиции средства международных расчетов и хранения международных резервов.

Еще один важный момент – неадекватная монетарная политика США, с точки зрения сохранения доверия к доллару: Федеральная резервная система США в период пандемии провела масштабную эмиссию доллара для финансирования экономики США и реализации социальных программ. Таким образом, вместе с обесценением доллара в Штатах автоматически происходит и обесценение доллара в валютных резервах стран всего мира. То есть весь мир фактически оплачивает политику Соединенных Штатов, но не всех в мире это устраивает.

Так или иначе, доллар постепенно вытесняется из системы международных расчетов и хранения резервов. Впрочем, этот процесс не будет быстрым и легким, поскольку США – очень мощная держава, с большим политическим влиянием на ряд слабых и зависимых государств, мощная в военном отношении, в сфере инноваций и в искусстве выжимать доходы из всего мира на основе монополизации прав интеллектуальной собственности. Поэтому многие эксперты, с которыми я согласен, глядя на происходящее, предостерегают, что миру нужно опасаться большой войны. Потому что конкурентов, которых Штаты уже не могут победить экономически, они еще способны победить военными средствами.

Тем временем в Украине, как кажется, укрепляется гривна и слабеет доллар. Это не является результатом "замечательной" экономической политики действующей украинской власти. Просто в данный момент гривна и доллар обесцениваются одновременно, но доллар обесценивается быстрее. Так что украинцы тоже вносят свою, пусть и незначительную по мировым масштабам, лепту в покрытие обесценения доллара.

Украинцам, как и всему миру, поэтому нужен либо стабильный доллар, способный выполнять роль мировой резервной валюты, либо придется отказываться от использования и накопления долларов во избежание дальнейших значительных потерь.

Виктор Суслов, Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, специально для Главреда

Доллар новости США SWIFT экономика курс доллара Банк России Виктор Суслов новости Китая Россия
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