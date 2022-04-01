Как Россия хочет отговорить Европу от поставок оружия Украине

Пожар на нефтебазе в Белгороде выгоден российским властям / Reuters

Белгород стал творческой адаптацией концепций "бомбить Воронеж" и "рязанский сахар" в одном флаконе.

Так удачно "совпало", что удар по белгородской нефтебазе был нанесён как раз накануне начала призывной кампании, которая обещала быть очень сложной для Кремля. А тут такой замечательный подарок для патриотической мобилизации.

В сети полно съёмок вертолётов, которые "не заметила" ПВО, со всех возможных ракурсов.

Читайте такжеТри направления, по которым будет наступать Россия: почему рано радоваться отводу войск РФВсе это – показатель того, что без мобилизации у Путина ничего не получается, дела у вторгнувшейся в Украину группировки так себе.

И самое важное. Международные партнёры в шаге от того, чтобы предоставить Украине тяжёлые вооружения. Основной аргумент лоббистов Кремля "почему нельзя" – если Украине передать даже простейшую артиллерию, не говоря уже об авиации, она немедленно нападет на Россию и спровоцирует ядерный апокалипсис.

И вот аргумент.

Алексей Копытько, блогер