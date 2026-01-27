Как РФ завязла в войне против Украины

Политику Финляндии долго называли примером нейтральности и балансирования "малой страны" между глобальными "тектоническими плитами" - "большими государствами".

Достичь стратегической цели "в тени поркупина/иглошерста".

Политику Финляндии долго называли примером нейтральности и балансирования "малой страны" между глобальными "тектоническими плитами" - "большими государствами".

На самом деле, пример Финляндии - это образчик длинной политической воли и геополитической мимикрии.

Когда местные политические элиты не кричат на каждом углу о европейской интеграции, а поступательно движутся в этом направлении и терпеливо ожидают появление своего исторического шанса или окна возможностей.

Финляндия два раза "поймала" такой шанс:

- в 90-е годы, вступив в ЕС на фоне распада СССР и ослабления РФ, поглощенной внутренним политическим конфликтом и чеченской войной;

- в 2022-м - став Членом НАТО, когда РФ "завязла" в войне против Украины.

Но не Финляндией единой.

У нас на пороге унитаристский проект Румынии и Молдовы.

Тут вспоминается декабрь 2021-го года, когда на фоне подготовки РФ к войне, президент Молдовы Мария Санду заявила:

"Согласно Конституции страны, мы — нейтральное государство.

Такой инициативы (вступления в НАТО) сейчас нет.

Мы ни для кого не представляем военную угрозу. Мы выступаем за мир.....

Как я говорила и раньше, мы уважаем выбор других стран и ждем, что и другие страны будут уважать наш выбор.

И то, что мы углубляем и в дальнейшем будем укреплять отношения с ЕС, не означает, что мы не сможем вести конструктивный и прагматичный диалог с Россией.

И среди стран ЕС есть государства, которые поддерживают хорошие отношения с РФ".

Слова Санду касательно РФ - это классический пример геополитической мимикрии.

Они стали своего рода громоотводом, отводящим от страны потенциальные внешние угрозы.

При этом, Санду нельзя заподозрить в озвучивании "кремлевских нарративов", так как она является целиком и полностью прозападным, даже можно сказать, проамериканским политиком: долгое время работы в представительстве Всемирного банка в Кишиневе и советника исполнительного директора ВБ в Вашингтоне.

Заметим также, что у Молдовы есть "свое ЛДНР" в виде Приднестровья (ПМР) и база российской 14-й армии в Тирасполе.

А также более 200 тысяч жителей ПМР, принявших российское гражданство.

Молдова в свое время прошла через кровавый конфликт и применение российской военной силы генералом Лебедем.

Кстати, президент Украины Ющенко встречался с непризнанным президентом ПМР Смирновым и предлагал свой план урегулирования конфликта согласно которому, Приднестровье получало право на флаг, герб, государственный русский язык и право вето на унитаризм, то есть объединение Молдовы и Румынии.

В 2005-м году, Ющенко (которого также трудно заподозрить в симпатиях к Москве) предложил свой план урегулирования приднестровского конфликта - "урегулирование через демократию".

План предполагал:

- проведение в Приднестровье выборов местного непризнанного Верховного совета;

- принятие Молдовой закона о специальном статусе Приднестровья;

- право ПМР на свой флаг, герб, гимн;

- три государственных языка (молдавский, русский и украинский)

- и самое главное: фиксировалось право Приднестровья на выход из состава Молдовы в случае, если она объединится с Румынией (право вето на геополитические изменения статуса государства).

Кстати, из плана убрали требование о выводе российских войск из региона.

На встрече президента Украины Ющенко и непризнанного президента Приднестровья Игоря Смирнова говорили о проведении в ПМР "транспарентных выборов в соответствии с международными стандартами".

На основании предложений Ющенко, парламент Молдовы принял закон о специальном статусе Приднестровья, в соответствие с которым, Верховный совет ПМР получал условную политическую легитимность.

Кстати и знаменитая формула по урегулированию конфликта в Приднестровье называлась "5+2", где ПМР и Молдова выступали как стороны переговоров, Украина, ОБСЕ и РФ - как посредники, а США и ЕС - как наблюдатели.

Указанные выше предложения у нас, кстати, восприняли бы как национальное оскорбление и предательство.

Но Молдова реализовала свой "недоминск" и там уже много лет никто не стреляет и не гибнет на фронте.

В чем заключается национальная стратегия Санду?

1. Мирное развитие Молдовы в модели сосуществования с ПМР: "вы сами по себе, мы сам по себе, никто не мешает друг другу".

2. Вступление в ЕС как действительно реальная цель, не приводящая, с одной стороны, к геополитическому кризису между РФ и Западом, с другой - обеспечивающая требования национальной безопасности.

3. Формальный отказ от вступления в НАТО, для предотвращения дестабилизации хрупкого равновесия (при этом, данная цель реализуется скрытно).

В итоге, поступательное укрепление молдавской государственности между Сциллой и Харибдой, то есть в коридоре между США и РФ.

Простыми словами: замораживание военного противостояния, евроинтеграция без вступления в НАТО, рациональность и прагматизм в отношениях со всеми.

Сейчас Молдова максимально близка к реализации унитаристского проекта с Румынией, то есть к объединению с ней.

Еще лет пять назад, подобный проект считался практически невозможным.

Но сейчас он более чем вероятен.

Получается, что Кишинев транзитом через Бухарест, становится участником и ЕС, и НАТО.

И это происходит, потому что РФ завязла в войне против Украины. То есть Молдова в некоторой степени повторяет финт Финляндии.

Почему Молдове и Финляндии удаются такие сложные проекты? Залог успеха - их ограниченные геополитические параметры.

Небольшой потенциал - это умеренные, то есть реальные амбиции. Есть осознание того, что стратегия малого государства должна максимально учитывать существующие геополитические реалии.

На постаменте памятника автору теории "финляндизации", президенту Финляндии Паасикиви, пришедшему к власти после Маннергейма, написаны его слова:

"Осознание реальных фактов есть основа любой политики".

С другой стороны, другой тип государства ("не большое и не малое") может стать заложником своего потенциала, когда этот потенциал недостаточен, чтобы победить и слишком большой, чтобы пойти на болезненный компромисс.

Если унитаристский проект Молдовы и Румынии будет реализован, то у наших границ появится уже несколько геополитических кластеров, таких как неоосманский проект Турции, который пока направлен в сторону Центральной Азии, Южного Кавказа и Ближнего Востока; польский проект лидерства в Центральной и Восточной Европе; и проект România Mare - Великой Румынии.

Союзное государства РФ и Беларуси - это фактор, который возник 20 лет назад.

С учетом этих реалий, еще больше усиливается важность правильного геополитического позиционирования и выбора наиболее эффективной проектности для Украины.

О персоне: Алексей Кущ Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

