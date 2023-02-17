Как РФ утилизирует зэков на Донбассе: о беспрецедентной смертности 'вагнеровцев'

Война в Украине – это прекрасная возможность для России избавиться от так называемых "отбросов общества".

Вагнеровцы массово денацифицируются на Донбассе / скриншот YouTube

По информации заместителя министра обороны Анны Маляр, в некоторых штурмовых отрядах ЧВК "Вагнер" и подразделениях 2 АК потери составляют до 80% личного состава.

По словам Маляр, значительные потери повлияли на то, что среди личного состава российских оккупационных войск отмечается существенное снижение уровня доверия к решениям командования по ведению боевых действий.

Ранее я озвучивал аналогичную оценку ситуации аналитического отдела ГИ "Права справа". 1 ноября в эфире общенациональных телерадиокомпаний мною была озвучена информация, что смертность среди членов ЧВК Вагнера достигает 80%.

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Отдельно отмечалось, что война в Украине – это прекрасная возможность для России избавиться от так называемых "отбросов общества". А еще - убавить шумиху вокруг "грузов 200", прибывающих в РФ из Донбасса.

Примечательно, что за последние месяца три базы ЧВК "Вагнера" были накрыты только на территории Луганской области – при многом "благодаря" самому Пригожину, который фотографировался на фоне казарм, или раздавал полезные для ВСУ интервью. Это дало возможность аналитическому отделу ГИ "Права Справа" идентифицировать локации расположения казарм ЧВК "Вагнер". Обнародование подобной информации со стороны Пригожина, стоит рассматривать как контролируемый виток информации. Речь идет о сознательном, согласованном с российскими спецслужбами, характере обнародования информации, который имел целью "утилизацию" членов ЧВК "Вагнер" руками ВСУ.

В свою очередь, ожесточенные уличные бои в Соледаре с привлечением "зеков" из "Вагнера" так же имели целью задачу – утилизацию так называемого "спецконтингента", который бросили фактически на убой в окружении заградотрядов. Это подтверждала информация самого Пригожина о том, что потери "вагнеровцев" в Соледаре за сутки достигают суммарных потерь россиян за неделю на всей линии фронта.

Не случайно выбрана именно такая тактика. Все так называемые гробовые и денежное довольствие, которое бы должно было идти на личный состав, остается непосредственно у Пригожина.

Таким образом, российскими властями единым росчерком пера решается несколько вопросов:

-никто не будет скучать по зеками;

-решится вопрос уменьшения процентов смертности в регулярных армейских подразделениях, поскольку эти лица формально будут считаться за частной военной компанией;

-благодаря этому несколько снимется социальное напряжение среди населения, чьи родственники принимают или могут потенциально принять участие в так называемой "специальной операции".

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда