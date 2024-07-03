Как РФ устроила налет дронов по Украине в июне: что стоит знать

В течение июня РОВ поступательно наращивали интенсивность применения fpv-дронов и по результату месяца был получен абсолютный рекорд для РОВ.

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Удар "Шахедами" / Коллаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Применение РОВ Shahed-131/136, fpv-дронов и ББ "Ланцет" в июне…

За июнь 2024 российские оккупанты применили 328 дрона-камикадзе Shahed-131/136, из которых 311 было сбито. Периодичность применения РОВ Shahed-131/136 представляла собой в течение июня: за первую неделю - 171 дрон-камикадзе, за вторую неделю – 54, за третью – 58, за четвёртую - 45.

То есть, чрезмерно активная первая неделя была, скорее всего, усиленным эффектом от поставки дронов-камикадзе из Ирана, а последующие три представляли собой равномерное планирование ударов с учётом имеющихся возможностей.

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Кроме того, настолько существенная разница между первой и последующими неделями июня говорит и об отсутствии систематизированного подхода к формированию БК и осуществления регулярного террора, что, не смотря на возобновившиеся поставки из Ирана, заставляет усомниться в возможностях россии нарастить собственное производство Shahed-131/136 до массовых показателей.

Июнь, с учётом таких показателей, не стал рекордным месяцем по количеству применяемых Shahed-131/136, а вошёл в список среднестатистических по интенсивности налётов, в пределах 350 +/- 10%.

Применение РОВ fpv-дронов.

В течение июня РОВ поступательно наращивали интенсивность применения fpv-дронов и по результату месяца был получен абсолютный рекорд для РОВ – более 7 000!

В течение июня российские оккупанты применили более 7 000 fpv-дронов! В принципе, как ранее я и прогнозировал.

Среднестатистический показатель применения fpv-дронов в сутки у РОВ составляет от 250 до 300.

Пиковый показатель применения был зафиксирован в воскресенье, 28 июня, более 550 fpv-дронов. До того, самым интенсивный день применения fpv-дронов был 12 июня, более 450 в течение суток.

ББ "Ланцет".

Барражирующий боеприпас "Ланцет" в течение июня не продемонстрировали рекордов и сохранили средний показатель применений в сутки в пределах 10 ед и даже меньше.

В целом, за июнь, РОВ применили ББ "Ланцет" менее 250 раз.

Выводы.

Июнь в очередной раз показал, что россия не контролирует процессы наращивания производства Shahed-131/136 самостоятельно и критически зависит от контрабандных поставок, а так же поставок готовой продукции из Ирана. Это в очередной раз говорит о том, что сеять панику и рассказывать про производство тысячи Shahed-131/136 на заводе в Татарстане, может даже консьержка Роза Моисеевна, а оперировать адекватной информацией, могут далеко не все. Но, к сожалению, хайп от Розы Моисеевны заходит обществу куда лучше, чем взвешенная и адекватная информация.

С другой стороны Россия стабильно и весьма интенсивно наращивает применение fpv-дронов, что отражается в очередных рекордных показателях за месяц.

Что же до ББ "Ланцет", то возможности наращивания их производства были крайне переоценены экспертами средней ноги, год назад устроившими панику по пропагандистским репортажам, без элементарного понимания технических и технологических возможностей России производить по тысяче или тысяч ББ "Ланцет". Фактически, в течение года, средний показатель применения ББ "Ланцет" не меняется и остаётся в пределах 250. Не думаю, что в ближайшее время он изменится критически.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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