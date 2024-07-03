УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Как РФ устроила налет дронов по Украине в июне: что стоит знать

Олег Макаров
3 июля 2024, 06:10
78
В течение июня РОВ поступательно наращивали интенсивность применения fpv-дронов и по результату месяца был получен абсолютный рекорд для РОВ.
ВСУ, шахед
Удар "Шахедами" / Коллаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Применение РОВ Shahed-131/136, fpv-дронов и ББ "Ланцет" в июне…

За июнь 2024 российские оккупанты применили 328 дрона-камикадзе Shahed-131/136, из которых 311 было сбито. Периодичность применения РОВ Shahed-131/136 представляла собой в течение июня: за первую неделю - 171 дрон-камикадзе, за вторую неделю – 54, за третью – 58, за четвёртую - 45.

То есть, чрезмерно активная первая неделя была, скорее всего, усиленным эффектом от поставки дронов-камикадзе из Ирана, а последующие три представляли собой равномерное планирование ударов с учётом имеющихся возможностей.

видео дня

Кроме того, настолько существенная разница между первой и последующими неделями июня говорит и об отсутствии систематизированного подхода к формированию БК и осуществления регулярного террора, что, не смотря на возобновившиеся поставки из Ирана, заставляет усомниться в возможностях россии нарастить собственное производство Shahed-131/136 до массовых показателей.

Июнь, с учётом таких показателей, не стал рекордным месяцем по количеству применяемых Shahed-131/136, а вошёл в список среднестатистических по интенсивности налётов, в пределах 350 +/- 10%.

Применение РОВ fpv-дронов.

В течение июня РОВ поступательно наращивали интенсивность применения fpv-дронов и по результату месяца был получен абсолютный рекорд для РОВ – более 7 000!

В течение июня российские оккупанты применили более 7 000 fpv-дронов! В принципе, как ранее я и прогнозировал.

Среднестатистический показатель применения fpv-дронов в сутки у РОВ составляет от 250 до 300.

Пиковый показатель применения был зафиксирован в воскресенье, 28 июня, более 550 fpv-дронов. До того, самым интенсивный день применения fpv-дронов был 12 июня, более 450 в течение суток.

ББ "Ланцет".

Барражирующий боеприпас "Ланцет" в течение июня не продемонстрировали рекордов и сохранили средний показатель применений в сутки в пределах 10 ед и даже меньше.

В целом, за июнь, РОВ применили ББ "Ланцет" менее 250 раз.

Выводы.

Июнь в очередной раз показал, что россия не контролирует процессы наращивания производства Shahed-131/136 самостоятельно и критически зависит от контрабандных поставок, а так же поставок готовой продукции из Ирана. Это в очередной раз говорит о том, что сеять панику и рассказывать про производство тысячи Shahed-131/136 на заводе в Татарстане, может даже консьержка Роза Моисеевна, а оперировать адекватной информацией, могут далеко не все. Но, к сожалению, хайп от Розы Моисеевны заходит обществу куда лучше, чем взвешенная и адекватная информация.

С другой стороны Россия стабильно и весьма интенсивно наращивает применение fpv-дронов, что отражается в очередных рекордных показателях за месяц.

Что же до ББ "Ланцет", то возможности наращивания их производства были крайне переоценены экспертами средней ноги, год назад устроившими панику по пропагандистским репортажам, без элементарного понимания технических и технологических возможностей России производить по тысяче или тысяч ББ "Ланцет". Фактически, в течение года, средний показатель применения ББ "Ланцет" не меняется и остаётся в пределах 250. Не думаю, что в ближайшее время он изменится критически.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине дроны Александр Коваленко
Реклама

Главное за день

Трамп хочет "отдать" Путину украинские земли, чтобы закончить войну в Украине

Трамп хочет "отдать" Путину украинские земли, чтобы закончить войну в Украине

00:43 Политика
Невероятно сильная магнитная буря: Украину атаковал новый почти 6-балльный шторм

Невероятно сильная магнитная буря: Украину атаковал новый почти 6-балльный шторм

00:19 Синоптик
В США прокомментировали предложение Орбана о прекращении огня: что должна сделать РФ

В США прокомментировали предложение Орбана о прекращении огня: что должна сделать РФ

22:47 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Путинистка Валерия покинула РФ вместе с мужем - теперь в братской стране 23002

Путинистка Валерия покинула РФ вместе с мужем - теперь в "братской" стране

Вали отсюда : Клару Новикову затравили и выдворяют из РФ 12701

"Вали отсюда": Клару Новикову затравили и выдворяют из РФ

Получается, ты врала : российский актер наехал на Софию Ротару 7634

"Получается, ты врала": российский актер "наехал" на Софию Ротару

Чего не хватает помидорам, если желтеют листья: чем покормить растения и спасти урожай 6268

Чего не хватает помидорам, если желтеют листья: чем покормить растения и спасти урожай

Последние новости

06:10

Как РФ устроила налет дронов по Украине в июне: что стоит знать

04:40

Почему стиральная машина бьется током: как избежать смертельной опасности

04:15

Только единицы найдут слово за 5 секунд: загадка для самых сообразительных

03:32

Без кондиционера и вентилятора: как охладить квартиру в жару - лучшие советы

02:30

Нужно ли чистить молодую картошку перед тем как варить: ответ сразит наповалВидео

НАТО будет держать Украину "в предбаннике", но в его отношении к войне с РФ кое-что изменилось – ХараНАТО будет держать Украину "в предбаннике", но в его отношении к войне с РФ кое-что изменилось – Хара
02:00

Мужчина прятался от камер: Кристину Орбакайте разоблачили

01:51

Гороскоп на июль 2024 для Рыб: новый доход и хорошие новостиВидео

01:25

Русское (не)гостеприимство: на Канье Уэста в РФ написали донос после его визита

00:57

Фронтвумен The Hardkiss показала трогательный "подарок" от фанатки

Реклама
00:43

Трамп хочет "отдать" Путину украинские земли, чтобы закончить войну в Украине

00:40

Кристина Агилера поразила своим экстремальным похудениемВидео

00:19

Невероятно сильная магнитная буря: Украину атаковал новый почти 6-балльный шторм

00:01

Отчаянный шаг: король Чарльз ведет переговороы с Гарри

02 июля, вторник
22:47

В США прокомментировали предложение Орбана о прекращении огня: что должна сделать РФ

22:47

Сийярто консультировался с Москвой, пока Орбан уговаривал Зеленского

22:08

Россия нарушила воздушное пространство страны НАТО: появилась реакция МИД

22:00

Мужчина купил рыбные консервы в магазине: то, что он нашел внутри - противно

21:25

В Севастополе горит база оккупантов: "губернатор" придумал глупую отмазку

21:11

Наказание до 2500 фунтов стерлингов: почему в Британии штрафуют за осу в машине

21:10

"Ей легко дашь 33": 17-летняя внучка Маслякова перебрала с пластикой - Сеть удивленаФото

Реклама
20:52

"Война заканчивается": Украина сокращает расходы на военные нужды

20:31

Будут белоснежными: как отмыть желтые пятна на подушках без стирки - топ-3 метода

20:19

Лукашенко раскудахтался об украинской армии под боком: бредит эскалацией

20:07

"Уже три года": путинист Сергей Лазарев рассказал о своем обручальном кольце

20:01

Оккупанты хотят перерезать обеспечение: в ВСУ сообщили о новой опасности

19:55

Кристина Соловий категорично высказалась про Машу Ефросинину

19:51

Такого шторма уже давно не было: часть областей накрывают шквалы, град и грозы

19:45

"Патриоты Путина": чего ждать Украине от группы Орбана в Европарламентемнение

19:39

Чтобы не отравиться: стала известна точная длительность хранения вареной гречкиВидео

19:16

Сырский неделю работал на Востоке: вернулся с фронта с "новостями"

19:12

Чуда не произошло: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись - СМИ

19:02

Ужин на всю семью: элементарный рецепт запеканки с секретомВидео

18:43

Возлюбленная Дантеса нарушила обещание и заговорила про отношения с артистом

18:38

В ОП намекнули, что отклонили "предложение" Орбана о мире с Россией

18:15

В Пентагоне ответили, возможна ли отправка военных КНДР в Украину

18:14

Почему в Украине Су-27 не в укрытиях: аналитики раскрыли истинную причину

18:12

Оккупанты нашли способ быстро проникать за линию фронта и атаковать позиции ВСУ - Newsweek

18:11

В Воздушных силах рассказали, когда пилоты начнут выполнять задания на F-16

18:08

США дадут Украине оружие на 2,3 млрд долларов: что войдет в новый пакет помощи

17:54

Россия устроит охоту на F-16: известный волонтер прогнозирует "горячее" лето

Реклама
17:44

Мимо не пролетит ни одна: как сделать ловушку для мух в домашних условияхВидео

17:42

Можно ли молиться лежа на кровати: священник ответил, является ли это грехомВидео

17:34

Графики отключения света на 3 июля: когда ограничения будут более жесткими

17:31

Укрепление украинской ПВО: в США объяснили, на что может рассчитывать Киев

17:19

Как убрать мелкие царапины на телефоне за 15 минут: от нового не отличить

17:04

Тест для мужчин: длина безымянного пальца расскажет о вашей личности

16:55

Потери врага большие: чем может обернуться для РФ наступление на Торецк

16:52

Мощный взрыв и огромный столб дыма: россияне влупили КАБом по Харькову

16:49

Закроют небо над городами: в Defense Express заявили о передаче 24 истребителей F-16

16:07

Будут неожиданные последствия: какие приметы нельзя нарушать 3 июля

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять