Как РФ позорится в войне в Украине

Кремль добился удаления из страны около полумиллиона нестойких элементов.

СБУ обнародовала результаты ЦСО "А" за год на покровском направлении.

Урон живой силе противника – 9,5 тыс. человек. Т.е. - минус дивизия.

Уничтожено и повреждено:

• 255 танков

• 433 ББМ

• 343 артиллерийские системы и РСЗО

• 78 средств ПВО

• 12 средств РЭБ/РЭР

• 4553 единицы автотранспорта

• 65 складов с боеприпасами и ТММ…

Мы уже воспринимаем как должное, что СБУ может самостоятельно разгромить вооружённые силы пары европейских стран и освоила удары континентального масштаба. Но сейчас не об этом.

Сверхдержава потратила полтора года, чтобы пройти 40 км от Авдеевки до Покровска. Российские потери только от одной (формально - легковооружённой) структуры Сил обороны Украины на этом направлении – порядка дивизии, урон от всех измеряется армиями. Только на Покровске.

Вопрос "чтобы что?" уже давно висит в воздухе.

Однако в полный рост поднимается другая проблема: разрыв в боевом потенциале и опыте, накопленном Украиной и Россией, по сравнению с другими странами становится астрономическим. Не хватит бутылок, чтобы затолкать этого джинна какими-то терапевтическими средствами.

Модель с "нейтралитетом Украины" я уже описывал – украинская армия в таком случае прикроет с фланга российскую орду, которая окажется перед дилеммой – какую страну разнести в клочья? Свою? Казахстан? Поквитаться за унижение на Кавказе? Или таки "на Берлин"?

Чтобы выбор пал не в пользу "Берлина"/Кавказа/Казахстана…, нужно чем-то занять россиян у себя дома. Т.е. – полноценно переносить активность на территорию России, о чём украинская сторона начала талдычить задолго до 2022 года, пока добрые люди требовали "не провоцировать" Москву. И держать периметр, что без Украины невозможно.

Премьер Швеции Ульф Кристерссон (шведы более трезво смотрят на многие вещи) заявил, что нужно готовиться к долговременной изоляции РФ даже после окончания боевых действий в Украине. Потому что "всё не закончится этой войной".

Время в значительной мере упущено. Кремль добился удаления из страны около полумиллиона нестойких элементов. Которые де-факто превращаются в проблему Запада, Грузии и других ареалов их обитания.

Также закручена масса гаек, стало меньше очевидных уязвимостей.

Механическое увеличение производства оружия для предыдущей войны (о чём сказал Рютте) задачу не решает.

С каждым разрушенным городом привлекательность идеи "нейтралитета" (хоть это и иллюзия), будет расти. Просто чтобы Украина больше ни в чём таком не участвовала.

Т.е., либо нужна поддержка, которая поможет остановить разрушение украинских городов, либо надо готовиться к последствиям другого порядка.

О персоне: Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

