Как РФ опозорилась с учениями 'Запад-2025'

Россия хотела показать силу, но реальность оказалась гораздо скромнее. Маневры "Запад-2025" стали не столько военной репетицией, сколько медиа-шоу для внутреннего потребителя с попыткой напугать Запад, но не получилось.

путин приехал в Мулино в камуфляже - второй раз за время войны. Герасимова не было рядом, что лишь усиливает слухи о его возможной отставке. Силы обороны Украины сорвали ряд планов россиян на фронте, в Кремле же недовольны Герасимовым.

Среди тех, кто изображал из себя союзников на учениях - несколько десятков индийцев, военные из Мали и Буркина-Фасо. Армяне и казахи исчезли из перечня участников. Лукашенко дистанцировался максимально, показав, что Минск не готов идти ва-банк. Лукашенко пытается усидеть на всех стульях и не разрушить возможную опцию с США.

Чтобы компенсировать уменьшенный масштаб, Кремль прибегнул к провокациям - налет 19 дронов на Польшу. Это также был "символический" сигнал в годовщину нападения СССР на Польшу 1939-го года.

Но ключевой фактор - Китай. Пекин вкладывает миллиарды в польские порты и транзит через Центральную Европу. Поэтому чрезмерная эскалация Москвы и Минска автоматически бьет по китайским интересам. Кремль уже не диктует правила, а приспосабливается к ним.

Учения показали одно: ресурсов для масштабных операций у россии сегодня нет. Без КНДР они мало на что способны.

В этом путин винит не себя, конечно же, а генералов.

