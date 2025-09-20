Укр
Читать на украинском
Как РФ опозорилась с учениями "Запад-2025"

Андрей Коваленко
20 сентября 2025, 08:10
Учения показали одно: ресурсов для масштабных операций у россии сегодня нет.
Как РФ опозорилась с учениями 'Запад-2025'
Путин и учения "Запад-2025" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Россия хотела показать силу, но реальность оказалась гораздо скромнее. Маневры "Запад-2025" стали не столько военной репетицией, сколько медиа-шоу для внутреннего потребителя с попыткой напугать Запад, но не получилось.

путин приехал в Мулино в камуфляже - второй раз за время войны. Герасимова не было рядом, что лишь усиливает слухи о его возможной отставке. Силы обороны Украины сорвали ряд планов россиян на фронте, в Кремле же недовольны Герасимовым.

Среди тех, кто изображал из себя союзников на учениях - несколько десятков индийцев, военные из Мали и Буркина-Фасо. Армяне и казахи исчезли из перечня участников. Лукашенко дистанцировался максимально, показав, что Минск не готов идти ва-банк. Лукашенко пытается усидеть на всех стульях и не разрушить возможную опцию с США.

Чтобы компенсировать уменьшенный масштаб, Кремль прибегнул к провокациям - налет 19 дронов на Польшу. Это также был "символический" сигнал в годовщину нападения СССР на Польшу 1939-го года.

Но ключевой фактор - Китай. Пекин вкладывает миллиарды в польские порты и транзит через Центральную Европу. Поэтому чрезмерная эскалация Москвы и Минска автоматически бьет по китайским интересам. Кремль уже не диктует правила, а приспосабливается к ним.

Учения показали одно: ресурсов для масштабных операций у россии сегодня нет. Без КНДР они мало на что способны.

В этом путин винит не себя, конечно же, а генералов.

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин война России и Украины Андрей Коваленко
