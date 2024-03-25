Как РФ могла ударить ракетами "Циркон" по Киеву

Для 3М22 "Циркон" мог быть создан сухопутный, мобильный носитель/пусковая.

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Удар по Киеву / Коллаж Главред, фото ГСЧС

Просто, объясните мне, как с территории временно оккупированного Крыма мог быть осуществлён пуск 3М22 "Циркон"?

Да, 3М22 это условно маневрирующая гиперзвуковая крылатая ракета с центральным корпусом, создающим подъемную силу и разгонной ступенью с твердотопливными двигателями, дающим ей первичное сверхзвуковое ускорение, после чего прямоточный воздушно-реактивный двигатель на жидком топливе на второй ступени разгоняет её до гиперзвуковых скоростей – 9 Махов или более 11 тыс км/ч.

Дальность полета ракеты от 250 до 500 км на малых высотах и до 740 км по полубаллистической траектории. При заправке ракеты специфическим, специально для неё созданным топливом, дальность полёта может быть увеличена до 1 тыс км. То есть, до Киева вполне долетает.

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Но.

Ракета "Циркон" это не КРМБ "Калибр". Для неё нужны уникальные пусковые установки и уникальные носители. Её перспективными носителями являются на сегодня полумёртвые ТАРКР проекта 1144 "Орлан", а именно, не боеспособный "Пётр Великий" и находящийся в вечном ремонте "Адмирал Нахимов". Так же эту ракету могут применять АПЛ проекта 885М "Ясень-М" и 949А "Антей" и ни одной, из которых нет в Чёрном море.

Так же, перспективными носителями "Цирконов" могут стать фрегаты проекта 22350М. Но именно в модификации "М", закладка которых даже не стартовала!

Из чего возникает вопрос, а ими ли вообще стреляли?

Я не исключаю того, что для 3М22 "Циркон" мог быть создан сухопутный, мобильный носитель/пусковая. Если включить фантазию, то это вполне мог бы быть контейнерный тип, наподобие Club-K —контейнерный комплекс в стандартном 20- и 40-футовом ISO-контейнере, размещающий противокорабельные ракеты 3М-54КЭ, 3М-54КЭ1, Х-35УЭ либо ракеты класса поверхность-поверхность 3М-14КЭ, Х-35УЭ.

Но, про интеграцию 3М22 в сухопутную ПУ ничего не говорилось и, не сообщалось даже на базовом уровне сплетен и конспирологии. А сам процесс, такой интеграции, вряд ли по силам российскому ВПК. Утаить же такое достижение кулибиных было бы сложно.

Поэтому, был это 3М22 "Циркон" или П-800 "Оникс" или некий диной образец ракетного вооружения РОВ – оставим на суд официальных источников, а уже после официального сообщения будем делать выводы. Но, что в первом, что во втором, что даже в третьем случае – выводы могут быть весьма диссонирующими.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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