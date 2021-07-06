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Как разведенный диктатор-отравитель собирается защищать "традиционные ценности"

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

6 июля 2021, 07:45

Культурная вестернизация и путинский режим - несовместимы. Она – бомба замедленного действия, которая рано или поздно разнесет его в клочья.

Путин
Путин подписал Стратегию национальной безопасности / Reuters

В подписанной Путиным Стратегии национальной безопасности указана главная угроза его режиму - культурная вестернизация. Как всегда, украдено у Совка. Помните: "Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь". Это как раз об угрозе культурной вестернизации для "национальной безопасности" СССР.

В стратегии много обычной смешной чепухи. Разведенный диктатор-отравитель, открещивающийся от своих законных и внебрачных детей, дворцов, офшоров и наемных убийц "ихтамнетов", собирается защищать "традиционные ценности", к которым относит "крепкую семья, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие и справедливость".

А вот угроза системе описана верно. Вестернизация равна прогрессу. Приоритет индивидуальных интересов, прав и свобод создает условия для преодоления родоплеменной, деспотической, клерикальной архаики. Путинский режим крайне реакционен. Для него прогресс, вестернизация - смерти подобны.

При всем уважении к культуре восточных стран, именно Запад стал источником распространения в мире современных политических и экономических институтов. Все реформы в России от петровских до горбачевских были попыткой внедрить в стране западные институты и технологии. Главная проблема в том, что эти попытки не были достаточно последовательными. Стране не удалось в полной мере вестернизироваться.

Заимствовав западные технологии и внешние атрибуты, Петр 1 не провел подлинной вестернизации. Россия осталась восточной деспотией.

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Читайте такжеНа восьмом году агрессии РФ Путин решил "укрепить братские связи" с украинцамиРезультаты незаконченной культурной вестернизации России в 19-начале 20 века были полностью уничтожены во времена сталинской деспотии. Начиная с хрущевских реформ, страна опять стала открываться миру, культурная вестернизация постепенно возобновилась.

Новой попыткой движения в Европу стала Перестройка. "Жить как на Западе" - это в то время была идея-фикс советских людей.

Ельцинские власти профанировали вестернизацию, заменив ее распилом собственности и персональным обогащением. Воспользовавшись усталостью и разочарованием населения, Путин вновь повернул историю вспять, восстановив в России восточную деспотию.

Однако культурная вестернизация не прекратилась. Как и во времена Брежнева, она идет помимо воли властей и в нее втягиваются все более широкие слои населения: молодежь, средний класс крупных городов, интеллигенция.

Культурная вестернизация и путинский режим - несовместимы. Она – бомба замедленного действия, которая рано или поздно разнесет его в клочья, как, в прошлом, СССР. Что, впрочем, абсолютно не гарантирует успех последующих демократических реформ.

Владимир Путин Игорь Эйдман
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