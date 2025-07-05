Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Как разговор Трампа с Путиным привел к массированному удару по Киеву

Алексей Копытько
5 июля 2025, 06:10
138
Американцы ломают копья вокруг "прекрасного большого закона".
Трамп, ракета
Трамп и атака на Киев / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот

Разговор Трампа с Путиным.

До разговора Трампа с Зеленским развернуто комментировать смысла нет.

Путин озвучил заезженные мантры о "целях" и "первопричинах". До каникул на западе – три недели. Затем всё вымрет до начала сентября. Вероятность каких-то революционных решений низкая, хотя исключать нельзя.

видео дня

Американцы ломают копья вокруг "прекрасного большого закона". Россияне готовят почву для продвижения своего тезиса об остановке мобилизации в Украине.

Как следствие – могут провоцировать игры вокруг продления военного положения (сейчас - до 8 августа). Ничего не выйдет, но жужжание будет.

Тем временем.

1.Россия признала Исламский Эмират Афганистан. Талибы – официально не террористы. Не потому, что они изменились. А потому, что после Сирии контекст изменился.

2. Россияне воплощают Булгакова в мельчайших деталях.

В "Российской газете" (максимальный официоз) вышла прекрасная заметка Михаила Швыдкого, бывшего министра культуры РФ, а ныне – спецпредставителя Путина по международному культурному сотрудничеству.

Швыдкой – человек очень неглупый и опытный. Его текст – образчик политической сатиры в форме рацпредложения.

Суть: имеет смысл вернуть в России институт официальной цензуры, т.е. возродить приснопамятный Главлит, когда "тысячи просвещённых слуг государства" будут определять, что можно, а что нельзя в творчестве.

Цель: как в старые добрые для Швыдкого советские времена, превентивная цензура будет защищать деятелей культуры от карательной цензуры. Ну, он так думает.

Что якобы позволит оздоровить атмосферу в творческой среде.

Ибо уже непредсказуемо, что из написанного /снятого / поставленного сегодня будет наказуемо в России завтра из-за посягательства на какую-то внезапно обретённую традиционную ценность.

Швыдкой прямо пишет: чиновники всего боятся, поэтому всё запрещают, количество идиотских законодательных инициатив, запретов и регуляций превысило все возможные пределы.

Посему надо цензурировать превентивно, это должны делать компетентные специально обученные люди, а не всякие политические отбросы с кругозором табуретки.

Введение превентивной цензуры как предохранителя от карательной в целях защиты творческих лиц - это очень глубокая мысль. И начало большого пути.

Например, в целях защиты одной рисковой категории населения в своё время начали создавать гетто. Исключительно ради блага. Чем закончилось – известно. Россияне идут неверной, но проторенной дорогой.

О персоне: Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин Алексей Копытько
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп может передумать: Мелони объяснила, отказались ли США от Украины

Трамп может передумать: Мелони объяснила, отказались ли США от Украины

23:44Политика
Киев под атакой Шахедов: в столице уже работает ПВО

Киев под атакой Шахедов: в столице уже работает ПВО

22:34Украина
Атаку на Киев отражали дроны-перехватчики - Зеленский

Атаку на Киев отражали дроны-перехватчики - Зеленский

22:30Война
Реклама

Популярное

Ещё
Настоящий Армагеддон атакует Украину: будут лить дожди с грозами, градом и шквалами

Настоящий Армагеддон атакует Украину: будут лить дожди с грозами, градом и шквалами

Когда в Украине спадет жара: синоптик назвала дату

Когда в Украине спадет жара: синоптик назвала дату

"Путин издевается": в США набросились на Трампа из-за стратегии в отношении РФ

"Путин издевается": в США набросились на Трампа из-за стратегии в отношении РФ

Утонула лодка, на которой катался российский комик Павел Воля

Утонула лодка, на которой катался российский комик Павел Воля

Сорвут джекпот в июле: 3 знакам зодиака будет безумно везти во всех сферах

Сорвут джекпот в июле: 3 знакам зодиака будет безумно везти во всех сферах

Последние новости

07:10

Что не так на картинке: ошибку надо найти всего за 7 секунд

06:10

Как разговор Трампа с Путиным привел к массированному удару по Киевумнение

05:50

Афанасьев день: что ни в коем случае нельзя делать 5 июля

05:50

Необычный ребус: найдите на картинке особенную лягушку за 21 секунду

05:16

Гороскоп на завтра 6 июля: Львам - клевета, Скропионам - приятные новости

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

04:30

Не для красоты или "статуса": почему кожаные сиденья в авто имеют отверстия

04:00

Будет лететь по 1000 шахедов в сутки: командующий дал неутешительный прогноз

03:30

Как замораживать свежую клубнику, чтобы она не превратилась в гигантскую сосульку

03:05

Жизнь 5 знаков зодиака превратится в сказку уже вот-вот: кто в списке

Реклама
02:57

Крупнейшая катастрофа в истории авиашоу: что известно о Скниловской трагедии

02:30

"Раскол и склоки" у Трампа: эксперт назвал, кто блокирует поставки оружия Украине

02:00

5 знаков зодиака, которые слишком хорошо умеют манипулировать

01:36

Машину еще можно спасти: что будет, если залить бензин в дизельный двигатель

04 июля, пятница
23:44

Трамп может передумать: Мелони объяснила, отказались ли США от Украины

23:25

Последняя стадия: Рамина Эсхакзай поделилась личной трагедией

22:34

Киев под атакой Шахедов: в столице уже работает ПВО

22:30

Атаку на Киев отражали дроны-перехватчики - Зеленский

22:22

Не российская или американская: какая песня впервые зазвучала в космосе

22:18

Слова, которые очаровывают: как изучать английский легко и с вдохновением

21:24

Больше ли вина за грех у верующего, чем у неверующего - что говорят священникиВидео

Реклама
21:14

Фатальная неделя для армии РФ: ВСУ разносят командные пункты врага

21:07

Платят до 43 тысяч в месяц: украинцам предлагают интересную работу

20:22

Разговор Трампа и Зеленского: эксперт предупредил, к чему готовиться Украине

20:19

Ни в коем случае не "Анюта": как правильно называть Анну на украинскомВидео

19:42

Китайский гороскоп на завтра 5 июля: Крысам - счастливый день, Змеям - встреча

19:39

Настоящий Армагеддон атакует Украину: будут лить дожди с грозами, градом и шквалами

19:29

"Это похоже на саботаж": у клиентов ПриватБанка не работает важная функция

19:28

Трамп сказал Зеленскому очень важную вещь: СМИ узнали новые детали разговора

19:28

Тайна древнейших останков в Антарктиде: ученых ошеломила невероятная находкаВидео

19:26

"Посылают" сигналы с того света: как близкие "напоминают" о себе после смерти

19:13

Разговоры Путина с Трампом влияют на "жесткость" ударов по Украине - Мерц

19:10

Уникальный случай в мировой истории: как Путин унизил Трампамнение

19:04

София Ротару кровавым фото отреагировала на обстрел Киева

18:58

Россия продолжает ядерный террор: обстрел привел к блэкауту Запорожской АЭС

18:56

Целовали землю и рыдали": чувствительные кадры первых разговоров пленных с роднымиФотоВидео

18:55

Зачем украинцы "запекали" детей в печи - неожиданная правда о жутком обрядеВидео

18:28

До 124 тысяч гривен помощи: кто из украинцев в списке на выплаты

18:28

В РФ прилетело по химпредприятию: огромный столб дыма на месте мощного пожара

18:05

Войска РФ продвинулись на Харьковщине: в DeepState раскрыли, к чему готовится враг

17:38

Курс евро ушел в крутое пике, а доллар дорожает: что будет со стоимостью валют

Реклама
17:27

Главный бой года Усика и Дюбуа: когда и где смотреть поединок-реванш

17:19

РФ будет усиливать удары по Украине: военный предупредил об угрозе

17:17

Сорвут джекпот в июле: 3 знакам зодиака будет безумно везти во всех сферах

17:16

Фиктивные командировки Шабунина в НАПК: суд в очередной раз не разрешил детективу НАБУ закрыть дело

16:50

Почему клонит в сон в храме: причины и духовные советы

16:45

Некоторые области Украины накроют ливни и грозы: известно, отступит ли жара

16:45

Зеленский и Трамп провели переговоры: первые подробности

16:45

Новые украинские дроны взорвали стратегический завод в РФ: СМИ узнали детали

16:40

На просроченное попасть легко: как правильно выбирать мясо в магазине

16:39

Решение принял один человек: СМИ узнали, кто в США остановил помощь Украине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять