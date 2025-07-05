Как разговор Трампа с Путиным привел к массированному удару по Киеву

Разговор Трампа с Путиным.
До разговора Трампа с Зеленским развернуто комментировать смысла нет.
Путин озвучил заезженные мантры о "целях" и "первопричинах". До каникул на западе – три недели. Затем всё вымрет до начала сентября. Вероятность каких-то революционных решений низкая, хотя исключать нельзя.
Американцы ломают копья вокруг "прекрасного большого закона". Россияне готовят почву для продвижения своего тезиса об остановке мобилизации в Украине.
Как следствие – могут провоцировать игры вокруг продления военного положения (сейчас - до 8 августа). Ничего не выйдет, но жужжание будет.
Тем временем.
1.Россия признала Исламский Эмират Афганистан. Талибы – официально не террористы. Не потому, что они изменились. А потому, что после Сирии контекст изменился.
2. Россияне воплощают Булгакова в мельчайших деталях.
В "Российской газете" (максимальный официоз) вышла прекрасная заметка Михаила Швыдкого, бывшего министра культуры РФ, а ныне – спецпредставителя Путина по международному культурному сотрудничеству.
Швыдкой – человек очень неглупый и опытный. Его текст – образчик политической сатиры в форме рацпредложения.
Суть: имеет смысл вернуть в России институт официальной цензуры, т.е. возродить приснопамятный Главлит, когда "тысячи просвещённых слуг государства" будут определять, что можно, а что нельзя в творчестве.
Цель: как в старые добрые для Швыдкого советские времена, превентивная цензура будет защищать деятелей культуры от карательной цензуры. Ну, он так думает.
Что якобы позволит оздоровить атмосферу в творческой среде.
Ибо уже непредсказуемо, что из написанного /снятого / поставленного сегодня будет наказуемо в России завтра из-за посягательства на какую-то внезапно обретённую традиционную ценность.
Швыдкой прямо пишет: чиновники всего боятся, поэтому всё запрещают, количество идиотских законодательных инициатив, запретов и регуляций превысило все возможные пределы.
Посему надо цензурировать превентивно, это должны делать компетентные специально обученные люди, а не всякие политические отбросы с кругозором табуретки.
Введение превентивной цензуры как предохранителя от карательной в целях защиты творческих лиц - это очень глубокая мысль. И начало большого пути.
Например, в целях защиты одной рисковой категории населения в своё время начали создавать гетто. Исключительно ради блага. Чем закончилось – известно. Россияне идут неверной, но проторенной дорогой.
О персоне: Алексей Копытько
Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.
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