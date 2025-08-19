Укр
Новые байки о гарантиях безопасности: как Украине не наступить на старые грабли

Петр Олещук
19 августа 2025, 08:10
Украина рискует получить не гарантии безопасности, как в НАТО, а очередной Будапештский меморандум или "Минск".
Идея о гарантиях безопасности для Украины, как в НАТО, звучит интересно, но есть нюансы
Без иностранных военных контингентов в Украине любые гарантии безопасности будут очередным Будапештским меморандумом / Коллаж: Главред

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что США согласны предоставить Украине "надежные гарантии безопасности", подобные тем, о которых говорится в 5 статье Устава НАТО, и Путин якобы не возражает. Конечно, все это звучит интересно и вроде бы перспективно, потому что Соединенные Штаты готовы защищать Украину вплоть до применения военной силы.

Впрочем, не все так просто, есть определенные нюансы.

Во-первых, не известно, что могут представлять собой гарантии безопасности для Украины, подобные прописанным в 5 статье Устава НАТО. Ведь в легендарной 5 статье говорится, что в случае агрессии против одного из членов Альянса другие государства-члены обязуются провести консультации о возможности оказания помощи. Подчеркиваю, в уставных документах НАТО нигде не указано, что в случае агрессии против кого-то из членов Альянса в войну немедленно вступят другие члены. Это важный нюанс.

Во-вторых, 5 статья Устава НАТО применялась на практике только в 2001 году после терактов в США. Именно тогда была задействована эта статья, и именно тогда начались боевые действия на Ближнем Востоке. Тогда НАТО поддержало все претензии США, но участие государств-членов НАТО в войне далеко не всегда сводилось к военному. То есть ответ на агрессию необязательно является вступлением в войну – помощь может быть другой.

В-третьих, формулировки знаменитого Будапештского меморандума не слишком отличаются от формулировок 5 статьи Устава НАТО. В меморандуме тоже отмечается, что в случае агрессии против Украины страны-подписанты проводят консультации относительно возможного ответа. Показательно, что эти консультации так ни разу не состоялись, хотя Украина инициировала их еще в 2014 году. Почему? Потому что Россия отказалась от проведения этих консультаций и участия в них. Соответственно, есть риск, что все эти "гарантии безопасности по образцу 5 статьи Устава НАТО" будут прописаны близко к тексту Будапештского меморандума и ни к чему не будут обязывать подписантов.

Россия вроде бы не возражает против предоставления таких гарантий Соединенными Штатами и странами Европы Украине. Более того, Путин сказал, что среди этих гарантов может быть и Китай. Это возвращает нас к стамбульским переговорам 2022 года – именно тогда появилась идея о предоставлении Украине гарантий безопасности, подобных тем, которые прописаны в уставных документах НАТО, но сразу встал вопрос о гарантах. Тогда Россия среди прочих предлагала включить в гаранты Беларусь. Главная идея заключалась в том, что каждая из стран-гарантов могла заблокировать любые решения по обеспечению безопасности Украины. По сути, это было бы повторением Будапештского меморандума.

Я не утверждаю, что и на этот раз будет нечто идентичное, но общий ход мыслей понятен. Поэтому риски для нас действительно есть, но мы не знаем, что именно обсуждать сейчас, потому что пока нет ни соглашений, ни других документов, а есть только слова Уиткоффа.

Реальной гарантией безопасности для Украины могло бы быть размещение на нашей территории иностранных военных контингентов. На это намекал Зеленский, об этом говорил и президент Финляндии Александр Стубб. В частности, финский лидер отмечал, что нужно готовиться к длительному размещению военного контингента стран-гарантов на территории Украины. То есть речь идет о чем-то подобном гарантиям безопасности для Южной Кореи, где, как известно, размещен военный контингент США, и это является одной из наиболее весомых гарантий безопасности.

Таким образом, чтобы не получить очередной Будапештский меморандум, в Украине должен быть размещен иностранный военный контингент западных государств, потому что именно это будет наиболее надежной гарантией безопасности для нас. Поэтому гарантии безопасности, подобные прописанным в 5 статье Устава НАТО, являются перспективной идеей, которая может быть полезной для Украины, но все равно остается риск того, что это станет определенной ловушкой для нас. Но пока нет ни договоренностей, ни документов, поэтому сложно что-то анализировать и прогнозировать.

Подчеркиваю, реальной гарантией того, что война России против Украины не возобновится в ближайшее время, может быть только присутствие западных военных контингентов на территории Украины. Если этого не будет, новые гарантии безопасности будут очередным "Минском", "Будапештом" или "Стамбулом", то есть просто тактической игрой России.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ им. Шевченко, специально для Главреда

О персоне: Петр Олещук

Петр Олещук – политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

