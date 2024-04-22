Подобные технические задачи нужно решать немного другими способами чем у нас привыкли за последние 2 года.

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ПВО / Коллаж: Главред, фото: Викимедиа, Picryl

Когда последний раз общался с разработчиком камикадзе, который валит НПЗ, то он мне еще тогда говорил, что дроны-перехватчики это потенциально интересная идея. И еще он мне тогда сказал, что технически это достаточно сложная задача, которую на коленках не сделаешь.

Ну условно, вражеский дрон, как минимум, сначала надо обнаружить. А в небе это сделать гораздо сложнее чем цель на земле. Только еще более сложная задача это перехватить этот дрон.

Для примера, как работает ракета-перехватчик в системе ПВО. Система сначала определяет курс, скорость цели. А дальше дает сигнал в каком месте должна быть ракета-перехватчик, чтобы столкнуться с целью.

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И поэтому учитывая все эти нюансы, я лично не понимаю как все наши производители должны решать эту задачу, учитывая что у нас еще толком нет точной системы самонаведения и попадания в цель на земле. Что тогда говорить о небе?

Также у нас нет бомбардировщиков, которые могли бы нести мини-ракеты с самонаведением.

Не исключаю, что такие задачи будут пытаться решить более простыми методами: дробовиком или сеткой. Однако, насколько они будут эффективны???? У меня есть сомнения.

К чему все это я пишу? Подобные технические задачи нужно решать немного другими способами чем у нас привыкли за последние 2 года.

Кто такой Павел Вернивский? Павел Вернивский - экономист, аналитик. Эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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