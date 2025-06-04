Как работа СБУ по РФ изменит ситуацию на фронте?

Невосполнимая утрата части дальней авиации – это стратегический риск.

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Крымский мост / Коллаж: Главред, фото СБУ, скрин

Удар по стратегической авиации может оказать влияние на характер войны и даже приблизить прекращение огня, но несколько в ином ракурсе, чем очерчено в мейнстриме публицистов.

Стратегическая авиация обеспечивала порядка четверти ударов ракетами. Т.е., даже полное исключение "стратегов" не прекратит ракетные атаки и удары дронами, которые чувствовал тыл. Отчасти может уменьшить концентрацию силы, где-то ослабить, но не прекратит.

Отчасти это также снизит риски успешных ударов по инфраструктуре. Но в целом всё будет зависеть от сложного баланса "снижение возможностей росавиации – рост числа дронов – возможности украинской ПВО/ПРО". Неясно также, что с самолётами ДРЛО. Если бреши для России станут критическими, они просто не смогут адекватно сопровождать фронт, в т.ч. – и для целей российской ПВО/ПРО.

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Прямого и быстрого эффекта на земле в любом случае не будет. Россияне как лезли, так и будут лезть.

Однако тут возникают дополнительные аргументы для политических решений по остановке войны. Они находятся в плоскости изменения баланса тактические достижения/стратегические риски.

Утрата значительной доли рынка углеводородов – это стратегический риск.

Невосполнимая утрата части дальней авиации – это стратегический риск.

Формально Россия продолжает наступать, может захватывать украинскую землю, но к желаемым политическим последствиям (легализации захватов и получению контроля над курсом Украины) это пока не приближает.

Т.е., лишь продлевает время, когда можно пропустить ещё какой-нибудь стратегический удар.

Именно это, а также представления российской власти о способности сохранять внутреннюю стабильность, задают рамки для решений о продолжении войны.

В этом плане важным фактором может (и должно) стать наращивание возможностей Сил беспилотных систем. Если СБУ и ГУР вполне органичны в совершении периодических ярких актов, то роль СБС – превратиться в жернова, перемалывающие россиян в промышленных масштабах не только на фронте, но и на территории РФ.

Украина даже по российским данным запускает сотни дронов ежедневно, но эффект пока неясен. То ли недостаточно количества для перехода в качество с учётом масштабов РФ, то ли качество/координация пока не того уровня. Тут со стороны судить сложно, нужен объективный анализ тех, кто знает задачи/результаты. Но именно СБС могут стать тем стратегическим риском, который подтолкнёт Кремль к прекращению огня…

Пока же напомню слова генерала Буданова: чтобы воспрянуть духом и повысить стойкость, обществу нужны победы. Генерал Малюк и его люди дали отличный повод. Который стоит конвертировать как минимум в материальную поддержку армии, т.к. из-за разговоров о перемирии концентрация снизилась.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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