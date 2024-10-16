Как Путину удалось нас втянуть в войну на истощение

Долго удерживаться в таком кровавом миксере Украина не сможет.

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Путин и Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, сайт Кремля

Курщина. Снова в зоне боевых действий россиянерасстреляли 9 украинских пленных. Это второй случай за последние две недели. Похоже что ублюдки в военно-политическом руководстве раши дали такие установки своим ублюдкам на фронте. ВСУ не имеют права отомстить, расстреливая пленных орков. Запрещает международное право (Женевская конвенция). Украина вообще вынуждена выполнять весь корпус конвенций, резолюций и договоров, который существует в международном праве относительно войны.

Мордор вообще игнорирует международное право. Произвол и понятия работают на вооружении кремля вместо международного права. Произвол - это опасное оружие, которому право оперативно и тактически всегда проигрывает не только на войне. В мирной Украине государство тоже обречено, если правовой нигилизм и произвол продуцируется у нас властной верхушкой.

Получается так, что окровавленная за 2.5 года Украина, вынуждена соблюдать международное право, с одной стороны. С другой, стороны, президент Байден и лидеры стран Европы ограничивают Украине дальнобойность западного оружия при обстрелах ВСУ российских территорий. Поставки западного оружия по объемам и номенклатуре тоже достаточно ограничены. По сравнению с арсеналом врага. Например, Германия поставляет Украине 100 тыс. арт. снарядов в год. КНДР поставляет раше 375 тыс. снарядов в месяц.

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Если верить данным западной разведки. Такая же пропорция относительно мин-зарядов для пулеметов. Россияне не могут похвастаться качеством оружия, но они берут количеством.

Долго удерживаться в таком кровавом миксере Украина не сможет. путину удалось нас втянуть в войну на истощение, потому что помог ему в этом Байден и другие лидеры стран-членов НАТО. То есть партнеры Украины по анти-путинской коалиции. С 24 февраля 2022 года это не единственный парадоксальный случай, когда наши партнеры помогают врагу!

У нас уже сотни тысяч погибших и разрушено 50% инфраструктуры!.. И оно странно, когда этого не понимают в Белом доме, в Брюсселе и столицах Европы. Ограничивая дальнобойность предоставленных Украине ракет, размышляя в уютных кабинетах над судьбой Украины - западным лидерам следует поторопиться и вспомнить устои базовых ценностей, на которых основана цивилизация Запада. Кажется в шкале приоритетов жизнь человека на первом месте. Господа, вы значительно отклонились от заветов предков. Ваши политические подходы, при определении "кому жить - кому умирать", напоминают прозрачную расистскую сегрегацию. Только по политическим признакам. По результатам действий, массовый геноцид народа в масштабной войне гарантирует в десятки раз больше жертв, по сравнению с расовым геноцидом по признакам цвета кожи. Господа Байден, Шольц, Макрон и их коллеги - не могут этого не понимать, лучше любого. Высокая вероятность начала третьей мировой войны в случае обстрелов ВСУ территорий РФ из дальнобойного западного оружия... Это виртуальный бред, который генерирует пустая черепная коробка Путина, и оно работает... Видимо именно потому работает, что мозги западных лидеров переполнены виртуальными страхами больных представлений воспаленного "эскалациями" и "ядерной войной" мозга.

Кто такой Юрий Радухин Юрий Радухин - публицист, политический эксперт, эксперт-аналитик Института Национальных Интересов.

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