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Как Путинская Россия теряет свои реальные границы

Виктор Небоженко
11 августа 2024, 08:10
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Как Путин будет реагировать на прорыв "священной" российской границы образца 1991 года?
Коллаж Путин статья фронты
Путин и Россия / Коллаж: Главред, фото: Кремль, Минобороны РФ

Война против Украины все глубже проникает в территорию путинской России. Пытаясь завоевать часть Украины, Кремль сам не знает, где проходит его реальная граница полного контроля внутренней и внешней безопасности государства.

Поэтому, по нашему мнению, не военно-стратегическая, а политическая цель операции ВСУ в Курской области РФ — это не газораспределительные системы, идущие в Европу, не чужая территория, а размывание границы Европейской части путинской России.

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Но, это активное регулярное размывание границы врага, а не вторжение вглубь, будет "полезным" не только для нашей победы, но и для сильных регионов и окраин РФ, прежде всего Кавказа, Дальнего Востока, татарского Поволжья, которым в будущем легче будет принять решения о дистанцировании от Москвы.

Все начинается и заканчивается с границы.

Как Путин будет реагировать на прорыв "священной" российской границы образца 1991 года? То, что российские военные не предупредили Кремля о возможного вхождении ВСУ в Курскую область вызвало у Путина приступ подозрительности, что МО и Генштаб мстит ему за выборочные аресты генералов-коррупционеров и понижает его рейтинг как главнокомандующего и гениального политика. Тем более, что генералы РФ начинают догадываться, что Кремль хочет сделать их "козлом отпущения", виновными в провальной войне против Украины. При этом, Путин, стравливая генерала Герасимова и министра -бухгалтера Белоусова, может потерять контроль за этим конфликтом,- кому-то придется уйти из армии.

Самое интересное, что Путин не хочет или может объявить мобилизацию в ответ на пересечение границы ВСУ, ибо обещал путинской России не превращать СВО в неудачную войну в Украине. Кроме того, Путин, до Нового года, при помощи Китая и внутри украинских "миротворцев" из Офиса, рассчитывал на удобное для себя перемирие за счет Украины. А это означает, что он не может сейчас эскалировать войну.

Кто такой Виктор Небоженко

Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.

Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.

В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.

С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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