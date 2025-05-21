Как Путин вытер о Трампа ноги

Сейчас всё решится на полях сражений.

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Путин и Трамп / Коллаж: Главред

Коротко об итогах разговора.

Путин вытер о Трампа ноги, а тот только эротично взвизгнул. Американских гиперсанкций, которые готовили конгрессмены не будет.

Путин послал Трампа с его перемирием далеко к половцам и печенегам. Причем Трамп даже не получил в качестве компенсации долгожданное свидание, которое в последние месяцы буквально выклянчивал у Путина.

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Российский диктатор, избежав усиления санкций, будет пытаться под имитацию "переговорного процесса" развивать новое наступление. Встретиться с Трампом он собирается только после серьезного успеха на фронте, с позиции силы, как победитель (не будет этого, но он верит).

Сейчас всё решится на полях сражений. А жалкое недоразумение, называющее себя президентом США, будет покорно ждать, когда кремлевский хозяин соблаговолит с ним встретиться.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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