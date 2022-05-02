Как Путин выбирает генералов, или Почему "поджаривание" Герасимова в Украине ничего бы не изменило

Герасимов ценен для Путина тем, что не может устроить ни один военный переворот / Минобороны РФ

Как-то вообще не беспокоит судьба военного преступника Герасимова (который якобы был ранен под Изюмом, – Ред.).

У бункерного деда очень много генералов, и все они – одинаково тупые и кровожадные.

Главное преимущество дегенеративного принципа комплектования армии – все дегенераты являются легкозаменяемыми.

Да и возможно ли что-то другое, когда работает сито отрицательного отбора диктатуры, где главная задача генерала – гнать пушечное мясо на убой. Но главное – не представлять никакой, даже теоретической угрозы режиму.

Глядя на рожу Герасимова, который напоминает не столько представителя homo sapiens, сколько какого-то гейдельбергского ископаемого гоминида, понимаешь, что он – точно ни один военный переворот устроить не может. Чем и ценен.

Но он – не незаменим, потому что рядом есть большой зоопарк под названием "российская армия", где уже воспитано не одно поколение высококвалифицированных расхитителей унитазов. Там без проблем найдут генетического двойника Герасимова.

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Конечно, если бы эту тварь поджарили, было бы даже как-то приятно, но стратегически это ни на что не повлияло бы.

Чисто теоретически, конечно, мог бы быть риск, что вместо Герасимова назначили бы кого-то менее дегенеративного. Но статистически это просто невозможно.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ ім. Тараса Шевченко