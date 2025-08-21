Как Путин в один день отбросил все, на что надеялся Трамп

Путин публично и показательно унизил Трампа.

Если и сейчас Трамп сохранит веру, что Путин хочет с ним и ради него договориться...

Сегодня ночью ракеты и дроны вновь полетели на головы мирных украинских городов, расположенных далеко от линии фронта. Киев, Львов, даже Мукачево. Но основная пораженная цель, где не работает никакое ПВО, это Трамп.

На самом деле, Путин публично и показательно унизил Трампа. Почему он это решил сделать сейчас, кто знает. Что там в этой голове никто не разберет. Но факт остается фактом.

Не прошло и недели после красной дорожки. После американских солдат на коленях. А Путин в один день отбросил все, на что надеялся Трамп и что он видел как свою победу.

Россияне заявили, что никакой встречи Путина и Зеленского не будет. Отбросили вариант с гарантиями, о которых союзники так живо говорили. Еще и на эту тему выпустив из клетки своего ручного мишку, карликового алкоголика, которого может специально для этого вывели из запоя. А потом ударили по украинским городам. А они воздерживались от этого несколько недель, стараясь не раздражать Трампа. Но ударили.

Чтобы поставить жирную точку.

И каждое из этих событий по отдельности, особенно сольное выступление карликового алкоголика, могли бы быть случайностью. Но ведь не все вместе. В один день.

Вот что происходит, когда Путин чувствует слабость. А он почувствовал ее на Аляске. Трамп сделал все для этого.

Может теперь Трамп, наконец, поймет, что вести переговоры с Путиным можно только с позиции силы? Должен же он, наконец, когда-то это понять? Ну черт возьми!

Чтобы Путин сел за стол переговоров по настоящему нужны санкции и оружие, а не красная дорожка.

Сегодня ночью он бил по украинцам. Но унизил он Трампа. И США. И должна же Америка от этого устать?

И да, рабов в рай не пускают. Говорят в Украине. И надо об этом рассказать Дональду. И Трамп, если действительно хочет в рай, если он в него верит и искренне надеется туда попасть, должен понять, что между ним и раем стоит Путин. Место которого в аду. И надо сделать все, чтобы его туда отправить. А иначе и Трампу не попасть в рай....

