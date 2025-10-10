Как Путин сталкивает Китай с Европой

Китай сильно рискует, помогая Путину в гибридной войне против Европы. Ведь Европа, во время скрытой торговой войны между США и Китаем, остается основным торговым партнером и рынком сбыта товаров. Участие Пекина в горячей войне России против Украины и в гибридной войне России против Европы может еще сильнее сблизить Путина с Китаем, но ухудшит международные отношения с ЕС.
Уже то, что Китай преследует стратегию "вооруженного нейтралитета" против нападения путинской России на Украину резко снижает миротворческий авторитет Китая в мире. Превращая путинскую Россию в свою зону влияния, Китай закрывает глаза на агрессию России против Украины. Равнодушие Китая к войне России в Украине поражает своим цинизмом и высокомерием.
Китай уже заинтересован в дальнейшем ослаблении путинской России в ходе провальной войны в Украине, но втягивание Пекина в конфликт Москвы с Европой это большая геополитическая ошибка Китая. Получается, что Путин использует Китай больше, чем Пекин Москву.
На Аляске Путин уже пытался скоординировать свои антиевропейские и антиукраинские стратегии с позицией американского президента Трампа, которого всегда раздражала Европа, но с этого ничего не получилось. Трамп заставил Европу помогать Украине, но он только увеличил и укрепил европейский суверенность, хотя и снизил ее безопасность перед российской угрозой.
Теперь Путин пытается в своей войне против Украины использовать Китай, что противоречит международным интересам Китая как мировой державы.
О персоне: Виктор Небоженко
Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.
Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.
В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.
С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред