Как Путин сталкивает Китай с Европой

На Аляске Путин уже пытался скоординировать свои антиевропейские и антиукраинские стратегии с позицией американского президента Трампа.

https://opinions.glavred.info/kak-putin-stalkivaet-kitay-s-evropoy-10705112.html Ссылка скопирована

Си Цзиньпин дал Путину дедлайн по Украине, считает Трамп / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Китай сильно рискует, помогая Путину в гибридной войне против Европы. Ведь Европа, во время скрытой торговой войны между США и Китаем, остается основным торговым партнером и рынком сбыта товаров. Участие Пекина в горячей войне России против Украины и в гибридной войне России против Европы может еще сильнее сблизить Путина с Китаем, но ухудшит международные отношения с ЕС.

Уже то, что Китай преследует стратегию "вооруженного нейтралитета" против нападения путинской России на Украину резко снижает миротворческий авторитет Китая в мире. Превращая путинскую Россию в свою зону влияния, Китай закрывает глаза на агрессию России против Украины. Равнодушие Китая к войне России в Украине поражает своим цинизмом и высокомерием.

Китай уже заинтересован в дальнейшем ослаблении путинской России в ходе провальной войны в Украине, но втягивание Пекина в конфликт Москвы с Европой это большая геополитическая ошибка Китая. Получается, что Путин использует Китай больше, чем Пекин Москву.

видео дня

На Аляске Путин уже пытался скоординировать свои антиевропейские и антиукраинские стратегии с позицией американского президента Трампа, которого всегда раздражала Европа, но с этого ничего не получилось. Трамп заставил Европу помогать Украине, но он только увеличил и укрепил европейский суверенность, хотя и снизил ее безопасность перед российской угрозой.

Теперь Путин пытается в своей войне против Украины использовать Китай, что противоречит международным интересам Китая как мировой державы.

О персоне: Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред