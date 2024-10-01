Как Путин открыто подыгрывает Трампу

Прежде всего, ядерная угроза со стороны России после изменения доктрины не увеличилась. Потому что все те принципы по ядерному удару по неядерной стране были заложены у них в доктрину и раньше, просто сейчас изложены другими формулировками.
То есть, российская ядерная доктрина позволяет ядерный удар по Украине и ее союзникам в любой момент, а достаточным основанием будет лишь то, что Украина не хочет быть колонией недоимперии. Да и в конце концов, кто-то считает, что Путин действует исключительно в правовом поле, согласно законам и доктринам и обращает внимание на что-то, кроме силы и денег? Ну-ну ... Ну ...
Кстати, эта новация, что Россия будет воспринимать пересечение ее границ большим количеством летательных аппаратов как нападение и отвечать ядерным оружием, в частности, по союзникам нападающего - это полная туфта. Потому что нет конкретики. "Большое количество" - это сколько? Украинские беспилотники постоянно и массово пересекают границу с Россией - и что? Американские Хаймарсы давно бьют по целям на Курщине - и что?
То есть, имеем очередное запугивающее бла-бла-бла. А на самом деле, все будет решаться сумасшедшим кремлевским фюрерком единолично - так же, как он принял решение о вторжении в Украину.
Еще раз повторяю: не надо обращать внимания на этот мутный поток слов, надо обращать внимание на действия. Из действий пока видим впечатляющее фиаско с запуском ядерного носителя "Сармат". Испытания ЯО в России не проведены - опять такие слышим слова о готовности, а из действий на Новой Земле только ремонт казарм для размещения гарнизона.
А тогда зачем в Кремле с помпой проводили заседание Совета безопасности по изменению ядерной доктрины, очень тайное заседание, все результаты которого сразу были обнародованы?
А тут все просто: Путин старательно обеспечивает Д. Трампу аргументы для агитационной кампании на выборах. Смотрит: Путин пообещал, что если поддержка Украины со стороны США продолжится, а Украина продолжит бить по территории России (напомню, что рф все оккупированные ею территории уже внесла в свою конституцию), то тогда Россия оставляет за собой возможность ударить ЯО по Штатам.
И вот Трамп уже начал рассказывать, что К. Харрис ведет США к ядерной катастрофе, потому что намерен продолжать поддержку Украины, а это заставит Путина нанести ракетно-ядерный удар. А он - Трамп - спасает Штаты от ядерного апокалипсиса, потому что собирается свернуть поддержку Украины, как он говорит - "вывести Штаты из этой войны, которую нельзя выиграть". И тем самым якобы избавить Путина от оснований для нападения.
То есть, имеем синхронную грязную игру: целенаправленный шантаж и блеф с одной стороны и пропагандистское использование этого с другой. Примитивно, но на определенную часть американских избирателей сработать может.
Кто такой Александр Кочетков
Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.
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