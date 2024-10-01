Как Путин открыто подыгрывает Трампу

Кто-то считает, что путин действует исключительно в правовом поле, согласно законам и доктринам и обращает внимание на что-то, кроме силы и денег?

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Выборы в США и Путин / Коллаж Главред, фото facebook D.Trump, скрин из видео

Прежде всего, ядерная угроза со стороны России после изменения доктрины не увеличилась. Потому что все те принципы по ядерному удару по неядерной стране были заложены у них в доктрину и раньше, просто сейчас изложены другими формулировками.

То есть, российская ядерная доктрина позволяет ядерный удар по Украине и ее союзникам в любой момент, а достаточным основанием будет лишь то, что Украина не хочет быть колонией недоимперии. Да и в конце концов, кто-то считает, что Путин действует исключительно в правовом поле, согласно законам и доктринам и обращает внимание на что-то, кроме силы и денег? Ну-ну ... Ну ...

Кстати, эта новация, что Россия будет воспринимать пересечение ее границ большим количеством летательных аппаратов как нападение и отвечать ядерным оружием, в частности, по союзникам нападающего - это полная туфта. Потому что нет конкретики. "Большое количество" - это сколько? Украинские беспилотники постоянно и массово пересекают границу с Россией - и что? Американские Хаймарсы давно бьют по целям на Курщине - и что?

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То есть, имеем очередное запугивающее бла-бла-бла. А на самом деле, все будет решаться сумасшедшим кремлевским фюрерком единолично - так же, как он принял решение о вторжении в Украину.

Еще раз повторяю: не надо обращать внимания на этот мутный поток слов, надо обращать внимание на действия. Из действий пока видим впечатляющее фиаско с запуском ядерного носителя "Сармат". Испытания ЯО в России не проведены - опять такие слышим слова о готовности, а из действий на Новой Земле только ремонт казарм для размещения гарнизона.

А тогда зачем в Кремле с помпой проводили заседание Совета безопасности по изменению ядерной доктрины, очень тайное заседание, все результаты которого сразу были обнародованы?

А тут все просто: Путин старательно обеспечивает Д. Трампу аргументы для агитационной кампании на выборах. Смотрит: Путин пообещал, что если поддержка Украины со стороны США продолжится, а Украина продолжит бить по территории России (напомню, что рф все оккупированные ею территории уже внесла в свою конституцию), то тогда Россия оставляет за собой возможность ударить ЯО по Штатам.

И вот Трамп уже начал рассказывать, что К. Харрис ведет США к ядерной катастрофе, потому что намерен продолжать поддержку Украины, а это заставит Путина нанести ракетно-ядерный удар. А он - Трамп - спасает Штаты от ядерного апокалипсиса, потому что собирается свернуть поддержку Украины, как он говорит - "вывести Штаты из этой войны, которую нельзя выиграть". И тем самым якобы избавить Путина от оснований для нападения.

То есть, имеем синхронную грязную игру: целенаправленный шантаж и блеф с одной стороны и пропагандистское использование этого с другой. Примитивно, но на определенную часть американских избирателей сработать может.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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