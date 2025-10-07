Как Путин оправдывает брата-Гитлера

Путин подсознательно ощущает себя новым Гитлером, начавшим агрессивную войну против соседнего государства с целью его аннексии.

Путин: "Польша наделала очень много ошибок перед Второй мировой войной. Ведь Германия предлагала им мирно решить вопрос по Данцигу и по Данцигскому коридору. Польское руководство того времени категорически отказалось и, в конце концов, [Польша] пала первой жертвой нацистской агрессии".

Это высказывание Путина подпадает под статью российского УК о реабилитации нацизма. Получается, что Гитлер хотел мирно решить территориальный спор с Польшей, а неразумные поляки отказались и сами виноваты в последующей агрессии. Таким образом, Путин снимает с нацистов ответственность за начало Второй мировой войны и перекладывает её на Польшу. Что это, если не реабилитация нацизма?

Ровно то же самое утверждал и Гитлер, пытаясь снять с себя вину за начало войны. Кстати, ответственность Германии, а не Польши, зафиксирована решением Нюрнбергского процесса, на который так любят ссылаться в России.

Путин подсознательно ощущает себя новым Гитлером, начавшим агрессивную войну против соседнего государства с целью его аннексии. Поэтому он старается снять вину со своего исторического предшественника, тем самым оправдывая и собственные действия.

Путин и Гитлер — близнецы-братья. Оправдывая агрессию Гитлера, Путин оправдывает себя. Обвиняя в гитлеровской агрессии несговорчивость поляков, он фактически обвиняет в своей собственной агрессии непреклонность Украины.

На самом деле Польша (кстати, отнюдь не "первая жертва нацистской агрессии"), имея перед глазами свежий пример Чехословакии, понимала, что, отдав Гитлеру Польский коридор, она лишь поощрит его к дальнейшим захватам. Умиротворение агрессоров никогда ни к чему хорошему не приводило. Сначала они требуют условные Судеты, а, получив их, приходят за всей страной. Понимая это, Украина не собирается уступать Путину.

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

