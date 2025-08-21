Как Путин охмурил Трампа на Аляске?

У них там пошли мозговые штурмы: как бы отбрехаться от прямых переговоров на высшем уровне, не обижая и не расстраивая Трампа?

Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский / Белий дом, Офис президента Украины

После Аляски некоторые люди переживали, что Трамп встал на сторону Путина. На самом деле, так и было - Путин его действительно охмурил там.

Но большой плюс (и минус) Трампа в том, что он быстро меняет свое мнение по любому вопросу и начинает говорить словами того человека, с которым встретился только что. Я в прошлой передаче сказал, что сейчас в Вашингтон придут лидеры ЕС и Зеленский, и вместе они Трампу снова мозги вкрутят на место. Так и получилось: опять хороший разговор, опять вернувшийся к норме Трамп и никаких требований сдать России Донбасс. Теперь уже у него требование к РФ –провести переговоры в формате "Путин-Зеленский", на чем уже давно настаивает Киев и чего категорически не желает Москва.

И сейчас уже в Кремле хватаются за голову: европейцы охмурили Трампа, клиент ушёл! У них там пошли мозговые штурмы: как бы отбрехаться от прямых переговоров на высшем уровне, не обижая и не расстраивая Трампа?

Кстати, действительно интересно, как они будут выкручиваться.

Но в целом, конечно, дурацкая ситуация: лидеры Украины, Европы и РФ вынуждены постоянно сидеть на ухе у президента США, чтобы не дать ему отвлечься на песни оппонента. То есть в известной степени политику США определяют именно они, а не какие-то фундаментальные ценности, устремления и убеждения, которые теоретически должны бы присутствовать у американского лидера.

Но их нет, и лидер этот - как пустая кастрюля. Один повар ее наполняет горячим борщом, а другой – плохими кислыми щами.

Важно, у кого больше возможностей до этой кастрюли добраться.

О персоне: Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

