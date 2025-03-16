Как Путин обманул Трампа мифом о 'котле' для ВСУ

Иллюстрирую конкретной ситуацией, которую реконструировал из американских и российских информационных утечек.
На днях широкая общественность порадовалась тому, что Путин попал в цугцванг: соглашается на прекращение огня - плохо, потому что демонстрирует слабость перед Украиной и США. Не соглашается - вызывает раздражение Д. Трампа, который начинает принуждать его к перемирию. А тут еще нефтяные доходы недоимперии упали до минимума за время войны, поэтому любые действия против российского теневого танкерного флота будут очень болезненными.
А потом представитель Трампа С. Уиткофф полетел в Москву, чтобы официально сообщить о результатах украино-американских переговоров в Джидде. И многие обратили внимание, что Путин заставил его ждать аудиенции целых восемь часов!
А почему чемоданный фюрерок мог себе такое позволить?
А потому, что ему втерли о фантастических успехах российской армии в Курской области. Как под Сталинградом во время Второй Мировой. Настолько большие, что он принял участие в заседании своего штаба. И там зомби-начальник Генштаба Герасимов отчитался, что трубопроводные россияне наступают настолько быстро, что в районе Суджи есть даже шанс окружить многочисленные группировки ВСУ.
Естественно, Путин надулся, как лягушка, промариновал Уиткоффа в ожидании, а потом в процессе встречи рассказал об "окружении тысяч военнослужащих ВСУ" не как о хотелке, а как о свершившемся факте. Уиткофф, естественно, пересказал эту выдумку Трампу.
Тот поверил - разве же "партнер Володья" может врать? А проверить у собственных разведслужб, владеющих достоверной спутниковой инфой - нет. Потому что эти разведчики сотрудничали с Д. Байденом, а И. Маск еще не успел их разогнать и откуда-то набрать новых. Трамп поверил настолько, что якобы передал Путину личную просьбу проявить гуманизм и не убивать украинских бойцов. И тот вроде бы согласился, если они сложат оружие и сдадутся в плен...
На самом деле выход ВСУ из Курской области происходит довольно организованно. Конечно, не без проблем, потому что тянули до последнего: пришлось оставить часть техники. Небольшие подразделения действительно могли попасть в окружение, но ни о каких многотысячных котлах речь не идет.
Однако вполне возможно, что сейчас Трамп начнет публично хвастаться, как он спас ВСУ от уничтожения, как он рассказывает о мифических 350 ярдов военной помощи Украине. А еще требовать от Украины каких-то уступок как ответ на путинский "гуманизм и стремление к миру"...
Кто такой Александр Кочетков
Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.
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