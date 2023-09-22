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Как Путин может потерять власть?

Игорь Эйдман
22 сентября 2023, 19:50
Путина либо убьют, либо отстранят и изолируют, либо заставят уйти в отставку и заключат сделку.
Как Путин может потерять власть?
После Путина в России демократии не будет / коллаж Главред, скриншот из видео

В российской истории были заговоры, в результате которых свергали диктаторов, единоличных правителей, а осуществляла эти заговоры сама правящая верхушка. То есть это не путч Пригожина, когда какие-то отморозки несутся в голливудском стиле к Москве на танках, нет. Речь идёт о том, что люди втайне договариваются на каких-то дачах или в каких-то гольф-клубах, потом в этот заговор включается всё больше и больше людей, а потом царя или диктатора бьют табакеркой в висок, как Павла І, или арестовывают, как Берию, или создают такие условия, когда он просто вынужден уйти в отставку, как это было с Хрущёвым.

Думаю, что будет один из трёх вариантов: Путина или убьют, или отстранят и изолируют, или вынудят уйти в отставку и заключат сделку (условно говоря, его трогать не будут, дадут ему все привилегии, оставят ему дворцы на Валдае и в Сочи, но взамен он будет должен больше не лезть в политику, или же, если нет, то поступят с ним более сурово).

Но всё это будет временно. Может быть, сначала Путину и позволят жить в его дворце на Валдае, а потом, через несколько лет, сдадут в Гаагу. Это неизбежно, потому что им нужно будет как-то урегулировать отношения с Западом.

видео дня

Уверен, что путинский режим не будет существовать в том виде, в котором он существует сегодня, потому что он чисто персоналистский. Тут огромное значение имеют "тараканы" в голове Путина, они и играют главную роль в стране, даже не ближайшие чиновники из его окружения. Именно "тараканы" начинают войны и беспредельные зверства.

Всего этого не будет.

Я не верю, что сразу установится какая-то демократия, и что это будет та "Россия будущего", о которой говорит Навальный. Нет. Думаю, что, по крайней мере, в первое время режим будет сохраняться, путинская номенклатура будет сохранять власть. Режим будет достаточно авторитарным в первое время, но, что самое важное, этот режим не будет вести войну против Украины и угрожать всему миру. Потому что, как я говорил выше, всё это никому не нужно. Для путинской номенклатуры это стресс и одни сплошные неприятности. Никакой мотивации продолжать путинскую неоимперскую политику у этих людей нет. Скорее всего, они спустят на тормозах безумные реваншистские планы Путина и будут постепенно договариваться с Западом, потому что им это необходимо для восстановления прежнего качества жизни и обеспечения возможности для своей дальнейшей власти и развития страны, которая будет находиться под их диктатом.

В любом случае, свержение Путина достигнет главную и очевидную цель – Россия перестанет быть экзистенциальной угрозой для всего мира и страной-террористом, которая уничтожает и убивает людей в Украине.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Игорь Эйдман, специально для Главреда

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Владимир Путин Игорь Эйдман
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