Как Путин ищет пути уничтожить Украину

Завтра будет поздно - Европа и НАТО станут сильнее и "придавят" промосковские политические силы в ЕС.

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Путин ищет пути давления на Европу и НАТО.

Кремль прекрасно понимает, что пока Трамп ненавидит Европу, как и Путин. Пока у Кремля есть в запасе Орбан, Фице, Ле Пен, Навроцкий у него есть шансы попытаться разрушить ЕС и НАТО, используя "стратегию умиротворения", заставить Европу пойти на компромисс и уменьшить помощь Украине. Завтра будет поздно - Европа и НАТО станут сильнее и "придавят" промосковские политические силы в ЕС.

Самое вероятное, на что может решиться "партия войны" в Кремле это провокационная попытка прорыва российских войск из Белоруси в Калининградскую область и выйти к берегам Балтики.

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Поэтому, кроме войны в Украине, использование путинской Россией Белоруси это удобный способ избавиться от хитрого Лукашенко, который ищет защиты в Пекине, а не Москве и заодно, проверить готовность НАТО к расширению конфликта от Калининграда, Минска, Киева до Одессы.

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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