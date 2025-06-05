Как Путин и Трамп вынуждены молча смотреть на "Украинское кино"

Сейчас у Трампа и Путина три пути, - либо признать свой сговор против борющейся Украины, либо поссориться.

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Атака на РФ / Коллаж: Главред, фото: скріншот з відео

Яркое молчание Путина и Трампа красноречиво. Трамп и Путин, как единственные политики в своей стране, болтают по любому поводу, заставляя аудиторию глотать поток пустых заявлений, угроз и самовосхвалений, а тут вдруг оба замолчали и не могут говорить об Украине.

Путин все понимает, что произошло, но не хочет признавать эффективность украинских СВО СБУ на территории России и силу удара.

Трамп тоже все понимает, но боится признавать, что он либо не знал всего до конца, либо Киев скрыл от него масштаб и цели своей операции по атаке на аэродромы стратегической авиации РФ и Крымскому мосту, что на миг делает его второсортным политиком, не контролирующим международную ситуацию.

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Сейчас у Трампа и Путина три пути, - либо признать свой сговор против борющейся Украины, либо поссориться. Третий путь - начать процесс реального примирения и выхода из войны с учетом интересов Украины.

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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