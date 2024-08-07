Как простые россияне совершают тяжкие преступления из корыстных побуждений

"Простые россияне" и их защитники.
Некоторые недавно освобожденные политзеки защищают "простых россиян", которые якобы ни в чём не виноваты.
Однако оккупационная российская армия состоит из сотен тысяч именно их, самых что ни на есть простых россиян. Именно эти простые россияне - убивают и насилуют мирных жителей, обстреливают ракетами детские больницы и жилые дома, пытают пленных и захваченных заложников. Простые россияне - это насильники и мародеры Ирпени и Бучи, разрушители множества украинских сел и городов. А ещё простые россияне - это родители и жены убийц и мародеров, вдохновляющие их на "подвиги", готовые продать жизни своих ближних за несколько миллионов рублей.
Другие простые россияне довольны, что получили хорошо оплачиваемую работу в ВПК, где производят средства убийства украинских соседей. Третьи простые и не очень простые россияне делают бизнес на войне, никак не смущаясь, что их деньги пахнут кровью.
Четвертые простые россияне в школах, ВУЗах и даже детских садах работают над тем, чтобы подготовить новое поколение военных преступников, внушить детям и юношам стремление убивать и умирать ради империи и ее фюрера.
Пятые простые россияне (их больше всех) потирают у телевизоров потные от садистической похоти ручки, когда пропагандисты докладывают о новых "победах" российской армии, стершей с лица земли очередной украинский городок…
Простых россиян заставляют, они обмануты - скажите вы. Отнюдь нет. Большинство армии простых россиян, они же мародеры и насильники составляют контрактники, пошедшие убивать украинцев добровольно, из корысти. Так же добровольно, за деньги работают на преступную войну простые россияне в тылу.
Давайте уж честно скажем, что такие простые россияне - это преступники, совершающие тяжкие преступления из корыстных побуждений.
Конечно, не все жители России - подобные "простые россияне". Есть те, кто всячески избегает соучастия в преступлениях режима. Есть и герои, которые протестуют и подвергаются репрессиям. Однако это не простые, а особые россияне, гонимое меньшинство, находящееся под надзором и давлением власти, а часто и своих соседей - простых россиян.
Кто такой Игорь Эйдман
Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.
С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.
С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).
В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".
В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".
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