Как пропагандиста Красовского выгнали из Гестапо за жестокость

Антон Красовский / скриншот

Невероятная история произошла с российским пропагандистом Антоном Красовским.

Пытаясь выслужиться перед начальством и перещеголять коллег по кровожадности, он в каждом новом эфире выдавал все более людоедские заявления. Призывал уничтожать украинцев, бомбить украинские города, устроить в Украине гуманитарную катастрофу. Но подобные призывы теперь звучат в России из каждого утюга, и потому крики Красовского терялись в этом общем фоне припадочного безумия.

"Ну погодите! Я докажу вам, что равных на росссийском ТВ мне нет! Я покажу вам такое, от чего содрогнётся сам Люцифер!" - подумал Красовский и на очередном эфире предложил топить и сжигать украинских детей.

Заявление приобрело мировую известность. О призывах к геноциду написали мировые СМИ. Красовский уже открывал шампанское, довольно потирая руки. Но тут случилось непредвиденное. Кремль решил что это как-то слишком даже для российского ТВ, и Красовского не долго думая объявили украинским агентом и провокатором.

Симоньян уволила его с канала RT. Депутат Госдумы от Единой России назвал Красовского предателем и потребовал его арестовать. Возбудился следственный комитет.

Люди, которые каждый день физически убивают украинских детей, принялись дружно жрать своего коллегу, который призвал в эфире к тому, что они и так делают.

Представляю в каком смятении сейчас Красовский голосит в трубку: "Я же свой! Я все делал, как вы говорили! Почему? За что?!!"

В прямом смысле выгнали из Гестапо за жестокость.

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