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Как правильно ненавидеть россиян и не сойти с ума

Юрий Богданов

Журналист, блогер

1 ноября 2022, 22:58

О ненависти к русским и вашей голове. Это очень важный пост. Поэтому прошу прочитать его внимательно, вдумчиво.

Как правильно ненавидеть россиян и не сойти с ума
Ненавидеть россиян сегодня - вполне нормально / коллаж фото Reuters

Сейчас мы поговорим немного о ненависти в контексте личного и общественного психического здоровья.

Итак, начнем с главного. Ненависть это нормально. Сильные негативные эмоции так же абсолютно органичный регулирующий механизм психики как и положительные чувства радости и любви. Для человека совершенно нормально ненавидеть, и – наоборот – подавление чувства ненависти, которое в тебе клокочет – это очень плохо. Потому что накопительный эффект от неизрасходованной злости, отчаяния и боли (коктейля, из которого в разных пропорциях ненависть и состоит) может сломать вашу психику к чертовой матери. Гораздо быстрее, чем ненависть израсходованная небольшими порциями и размазанная во времени и пространстве.

Когда вы видите как российские ракеты, дроны и снаряды разрушают города и убивают людей, ваша злость и боль не могут не переходить в ненависть, если вы хоть сколько-нибудь эмпатичный человек. Вы можете ненавидеть русский режим. Лично Путина. Русский народ, который это позволил. Мир, который не помешал. Пророссийских политиков. Как вам нравится.

Если вы проактивный человек, вы можете канализировать эту ненависть в полезную деятельность. В злые комментарии в Фейсбуке или телеграмме на российских пабликах. В занятия спортом. В радость от падения самолета на город. В радость от горящего оккупанта или сцены его поедания свиньями. И все это будет нормальная реакция, кстати. Потому что все это происходит для вашей психики "далеко" и является вполне естественной реакцией на уровне инстинктов. Их "племя" напало на наше "племя" и мы хотим, чтобы они страдали. Око за око. Зуб за зуб. На войне плохо работает Новый Завет. Мы почти все живем по Старому.

Ненормальная реакция начинается на другом этапе. Если вы не рефлексируете свои чувства и эмоции. Или теряете на базовом, чисто физиологическом и психологическом уровне, способность это делать. Если у вас стирается граница между ненавистью к врагу, к чужому племени, которое напало на ваше племя и ненавистью как таковой. И часто поймать такой этап самостоятельно у вас не получится. Это может пролезть. когда вы агрессируете на ребенка или на кошку. Или на жену – мужа. На друга, который сказал вам, что во время войны все еще смотрит кино или футбол. Или вас переполнило и вы пишите агрессивный пост о том, что люди вокруг вас - какие-то не такие, они не так воюют, не так волонтерят, неправильно ненавидят, неправильно голосуют, неправильно кофе пьют и их собака слишком громко лает. Вы начинаете немотивированно злиться на себя или окружающих. Вы начинаете ненавидеть "не туда". Когда вместо осуждения или несогласия вы начинаете ненавидеть и продуцировать токсичность в нездоровых формах. Когда такая история касается значительной части общества, начинаются гражданские войны. Нет, я не делаю такого трагического прогноза для Украины. Большинство украинцев, по моей гордости, очень адекватно все воспринимают. Их ненависть канализируется правильно.

Так вот возвращаясь к вашей ненависти. Вам могут быть не по нраву ваши соседи, но они не виноваты в том, что Россия напала. Даже если они латентные ватники. Виновата (именно виновата) только Россия. Ответственность несут и другие, и мы в том числе. Но виноват только агрессор. Если ваш друг во время войны смотрит футбол и находит время для развлечений – вы не можете его за это ненавидеть, даже просто злость за это - не очень здоровая реакция. Если утром у вас нет света и ваша кошка "как-то не так мяукает, раздражает" - и вы на нее кричите, вы забываете, что света у вас нет не из-за кошки.

Если вы за собой такое замечаете и понимаете что это не ок - это уже хорошо. Тогда вы знаете, что делать - идите к психотерапевту и неврологу. СРОЧНО. Потому что вы уже перегрелись и ваша ненависть является чрезмерной. Вы рискуете поехать головой. И будет ли это ПТСР / истощение / депрессия или вы поймаете дебют какого-то более эпического расстройства - не очень важно.

Но чаще всего бывает не так. Вы редко можете сами отследить эту грань. А через специфическую культуру психического здоровья в Украине, ваши знакомые вряд ли вам скажут, что вам пора сходить к врачу. Поэтому ходите к психотерапевту и неврологу сами. Это бесплатно в государственной клинике. Хотя бы раз в квартал. Хотя лучше - не реже 1 раза в пару месяцев. Это позволит вам точно знать, все ли с вами ок и не пора ли вам попить пилюль. В чем также нет ничего плохого.

Теперь отдельно о детях.. Нормально ли ненавидеть и желать смерти русским детям? Даже просто в отместку за украинских детей? Нет, не нормально. Если вы начинаете думать в такой парадигме или искренне радоваться гибели детей, у вас проблема с оценкой объективной реальности. Возможно это ситуативные эмоции, а может вам время к врачу. Но лучше всегда сходить. Потому что следующим этапом ваша ненависть прольется на окружающих и на себя самого. На свою страну или на тех, кто не того цвета кожи, религии или политических взглядов. И вы не сможете это контролировать.

Я пишу это не потому, что мне особенно жалко русских детей. Не испытывать к ним жалости - как раз нормально с точки зрения вашего психологического здоровья. Просто они для вас достаточно далеки, чтобы эмпатия размывалась. Радость от смерти детей означает, что вы перестали разделять людей как субъектов. Российские дети не только не виноваты в войне, они даже не несут за отсутствия субъектности никакой ответственности за ситуацию, и российский режим. Даже если вы это рационализируете - "будет меньше солдат в будущем" - вы выстраиваете ложную систему самооправдания в своей голове, похожую на русскую. Ваша рационализация оправдывает то, что вы начали уезжать фазой. Может быть, ваша психика это отрегулирует. А если нет? К врачу таки сходить стоит.

Отдельно о социальных сетях. Люди, которые призывают к ненависти к согражданам за неправильные взгляды (если они не пророссийские), за неправильные голосования в прошлом или просто потому что эти граждане "неправильно" ненавидят, или продуцируют токсичность и ненависть ради лайков - или несут в мир свои откровенные психические проблемы, или - это гораздо хуже - пытаются сломать психику своим читателям. Поэтому я так не люблю Тараса Чорновила. Или идиотов, призывающих пытать пленных. Это не только нерационально, потому что нам нужен обменный фонд. Это уже о том, что время к врачу или в репутационный морг.

Как держать свою ненависть в узде? В пределах нормы? И при этом не подавлять это чувство? Способ стар как мир. Визуализируйте месть. Так, в слове месть нет ничего плохого. Отомстить - это нормально. Пепелище на месте Москвы. Методично разрушенный Кремль. Русские, ведущие гражданскую войну между собой. Пустое место там, где сейчас эта империя Зла. Как вы ссыте на мертвое тело Путина. Как каждый, кто взял оружие и пошел на войну в Украине, как каждый, кто отдавал преступные приказы, аккуратно нашел свою петлю на дороге от руин Москвы до Киева. Поверьте, это очень хорошо работает и является вполне безопасной и логичной рационализацией. Месть подают холодной, и если вы кукухой поедете - вы не поможете нам отплатить России.

Краткое резюме.

1. Ненависть как продукт злости, боли и отчаяния, ограниченной способности повлиять на ситуацию - нормальная как чувство и реакция.

2. Сдерживать ее и пытаться искусственно "не ненавидеть" у вас не получится и сдерживание этих эмоций скорее вредное, чем полезное.

3. Канализировать ненависть в деятельность можно только временно. Если вы начинаете терять контроль и начинаете изливать ненависть на окружающих (не важно где, в жизни или в соцсетях) – с вами не все нормально.

4. Самоконтроль и рефлексия ненависти, добровольный выбор объекта ненависти, визуализация картинки мести – это хороший способ держать свою ненависть в руках.

5. Голова - штука темная. И вы не всегда сможете отследить, где перешли черту и где начинаешь терять чувство реальности, когда ваша ненависть начинает бить по своим или по вам. Поэтому регулярно проверять состояние своей психики и нервной системы - необходимо.

Мы победим. Россия перестанет существовать.

Не сходите с ума до этого, плиз.

Нам еще страну отстраивать.

Источник

война в Украине война России и Украины
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