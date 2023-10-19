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Как появление ATACMS в Украине зажало россиян в рамки

Александр Коваленко
19 октября 2023, 19:10
Одним из самых часто звучащих, но так долгое время и не реализуемых запросов от Украины США был запрос на баллистические ракеты ATACMS.
ATACMS
ATACMS в Украине / Коллаж Главреда, фото: скриншот с видео

ATACMS в Украине... Кто не спрятался, я не виноват.

Официально, ракеты ATACMS поставлены Украине и ВСУ успешно применили их по первым объектам российских оккупантов. В частности, был нанесён удар по аэродрому в районе Бердянска, находящемуся в среднем в 100 км о линии фронта. И это, с одной стороны, не конкретизирует ракетой, какой именно модификации был нанесён удар и какие предельные возможности по дальности у ВСУ по состоянию на сегодня, но даёт понять, что по материковой части Украины вполне может работать новый тип весьма грозного средства поражения.

С самого начала полномасштабного вторжения в Украину российских оккупантов, ВСУ не хватало многих образцов вооружений, которые бы могли эффективно уничтожать врага, но больше всего не хватало баллистических ракет оперативно-тактического уровня.

видео дня

Разработка украинской ОТРК "Гром-2", способной уничтожать цели на расстояниях до 500 км, к 2022 году только выходила на уровень испытаний и была прервана российским, а советская ТРК "Точка-У" была очень лёгкой целью для российской эшелонированной ПВО.

А потому, одним из самых часто звучащих, но так долгое время и не реализуемых запросов от Украины США был запрос на баллистические ракеты ATACMS. Что же, запрос удовлетворён, но, что за ATACMS получила Украина?

ATACMS ATACMS`у рознь.

Для начала определимся с тем, что нанесло удар по аэродрому в районе Бердянска и это, очевидно, была ракета с кассетной боевой частью (БЧ). Именно суббоеприпасы М74 российские оккупанты, а находили в районе аэропорта, а некоторое время спустя была продемонстрирована хвостовая часть ракет подтверждаются то, что применялась ракета с кассетной БЧ.

Ракет ATACMS с кассетной БЧ существует две модификации, это M39, так же называемая ATACMS Block I и M39A1, она же ATACMS Block IA. И хотя эти ракеты, казалось бы, одного типа, но на самом деле они кардинально отличаются друг от друга.

Так, M39 способна уничтожать цели на расстоянии до 165 км, имея в комплексе своей БЧ 950 суббоеприпасов М74. Ракета имеет инерциальное наведение. Её производство было приостановлено в 1997 году, а произведено было 1650 ракет. Наиболее массовое применение этих ракет было в ходе операции "Свобода Ирака", когда по иракским объектам применили 379 ракет. В ходе операции "Буря в пустыне", по иракским объектам было выпущено 32 ракеты.

Ракета M39 может применяться на любой модификации пусковых установок РСЗО M270 и M142.

M39A1 отличается от М39… Ну, практически всем.

Во-первых, расстояние данной модификации увеличено до 300 км, но при этом количество суббоеприпасов в БЧ пришлось уменьшить до 300. С другой стороны, у версии А1 появилось более совершенное и устойчивое GPS-наведение.

Известно о том, что по состоянию на 2003 год США произвели более 600 таких ракет, но во время операции "Свобода Ирака" по иракским объектам было выпущено 74 ракеты данного типа.

Нюанс и с пусковыми. M39A1 и более поздние варианты могут использоваться РСЗО M142 и M270 модификации A1+.

Так же стоит упомянуть о том, что стоимость ракеты ATACMS зависит от модификации и варьируется от $1,1 млн до $2,2 млн. В случае с ATACMS Block I и Block IA это вариация именно в пределах миллиона. Для чего я на это обратил внимание, узнаете немного позже.

Удар по аэродрому в Бердянске.

Информация по количеству потерь россиян пока разнятся. Но верифицировано уничтожение более 5 вертолётов, из которых как минимум один – это ударный Ка-52 и многофункциональные Ми-8/Ми-17.

Так же поступали сообщения об уничтожении ЗРПК "Панцирь-С1" и ряда других средств. Но, пока можно точно говорить о поражении вертолётной группы.

Вертолёты Ка-52 на сегодняшний день являются не только основной ударной компонентой РОВ, но и самым удачным вертолётом, который смогли в России реализовать после распада СССР и запустить в серийное производство. Фактически, на сегодня для россиян Ка-52 эта основная рабочая лошадка в зоне боевых действий, полностью компенсирующая немощность и дефективность бездарного Ми-28.

Но, нюанс в том, что один Ка-52 оценивается в $15 млн. То есть, удар ракетой М39 себя более чем, хотя бы в финансовом вопросе, оправдал.

Кроме того, за время производства Ка-52 российская армия по разным версиям получила от 80 до 130 вертолётов данного типа. Но, за полтора года полномасштабной войны в Украине россияне потеряли только верифицированными 44 вертолёта Ка-52, из которых 39 были уничтожены, 4 повреждены, а 1 захвачен как трофей. По не верифицированным данным количество потерь РОВ в вертолётах Ка-52 превысило 60 единиц.

А если говорить о Ми-8/17 то, какие именно модификации были уничтожены, не уточняется, но в основном в зоне БД оперируют не старички, а современные модификации. В частности АМТШ, который оценивается в своей последней комплектации более чем в $17 млн.

То есть, минимальный суммарный, только финансовый урон, превысил $60 млн, а при расчёте по максимуму может быть и более $100 млн.

Важно так же и то, что удар по аэродрому в Бердянске показал, что на материковой части Украины ни один объект РОВ не может себя чувствовать в полной безопасности. Ведь данный аэродром до 17 октября, всё же, но считался глубоко-тыловым.

Превосходящая ракетная угроза.

В 2022 году маленький населённый пункт Чернобаевка в Украине стал поводом для многочисленных мемов, ведь по местному аэродрому, на котором базировались ВКС РФ, регулярно наносились высокоэффективные удары. Но, тогда это было обусловлено относительной близостью к линии боестолкновений, а для россиян отсутствием такой промежуточной площадки как Чернобаевка по длине всего фронта правобережной Херсонской области.

В Бердянске же всё было обустроено по уму. На первый взгляд…

Во-первых, оккупанты себя ощущали в безопасности за сотню километров от фронта.

В-вторых, техника на аэродроме размещалась на расстоянии в 100 метров друг от друга.

В-третьих, были вырыты капониры, а так же обустроены укрепления для техники.

Единственное чего не хватало на этом аэродроме, точно так же как и на всех, что в Украине, что в самой России – это ангаров. Крытых, защитных объектов для авиации.

Но, что могло угрожать вертолётам, рассредоточенным на более чем полкилометра в более сотни километров от ЛБС? Конечно же - ATACMS Block I. И он прилетел.

Украине на данном этапе даже и не нужно других модификаций ATACMS. Именно М39 позволяет наносить удар по максимальной площади, посредством 950 суббоеприпасов М74, уничтожая и повреждая максимально доступное количество техники.

Мы сейчас говорили о вертолётах, которые были уничтожены и были верифицированы возгорания на их площадках, но, сколько М74 повредили на этом аэродрому технику, не приведя к её возгоранию, но полностью выведя ей из боевого состояния?

Влияние ATACMS на зону БД в Украине.

Западные СМИ особо неистово заговорили о передаче Украине ATACMS в сентябре. Никаких официальных заявлений тогда не звучало, но информация пульсировало и вот оно – первое официальное заявление. Но, что оно меняет?

В первую очередь, мы говорим о ракете, которая будет оперировать на материковой части Украины. Лично я не вижу смысла применения М39 по Крыму, но вот Бердянск, Мелитополь и многие другие временно оккупированные города, где есть не только аэродромы, но и ремонтные базы, либо транзитные узлы – это отличные объекты именно для этой ракеты.

В отличие от ракет с осколочно-фугасной (ОФ) боевой частью, они охватывают большие площади и уязвимая к малейшим повреждениям техника, например, авиация их излюбленная цель. Таким образом, нанесение ударов по таким объектам позволит отчасти решить проблему с применением тактической авиации в Украине, вынуждая РОВ отводить её дальше от ЛБС и более того, возможно, даже решить вопрос с регулярным применением ударных вертолётов.

Конечно, один такой удар не убедит российское командование отводит свою тактическую авиацию вглубь тыловой зоны, на Крым, который с некоторых пор тоже не является тыловой зоной, а то и вовсе в саму Россию. Ведь после потерь своего ЧФ РФ в Чёрном море они продолжают искать пути сохранения своего присутствия в данной акватории, хотя и так понятно, что это суицидальные пути.

Такие ограничения значительно повлияют на КПД применения российской авиации в сутки, с учётом полной боевой и топливной загрузки каждого средства.

То есть, появление ATACMS в Украине зажало россиян в ещё более узкие, ограниченные рамки. И если ранее авиация была у РОВ основным элементом давления на наступательные возможности сил обороны Украины (СОУ), то теперь у этого элемента снижаются возможности. В некотором смысле, вопрос F-16 в небе Украины, раньше стали решать ATACMS.

Но главное то, что мы пока можем говорить об эффекте самой ранней модификации этих ракет. А ведь есть ещё. И явно они будут передаваться по результату успешного применения данных ракет, уже не экспериментальной партией, а боевой.

Как говорят в Украине: Далі буде!

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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война в Украине Александр Коваленко ATACMS
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