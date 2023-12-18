Как появилась прослушка в кабинете Залужного

Все помещения, где происходят какие-то совещания или просто разговоры нашего военно-политического руководства, необходимо проверять на появление "жучков".

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Валерий Залужний / Коллаж: Главред, Фото: Facebook / CinCAFU, radiosvoboda.org

В одном из помещений, где бывает главком В. Залужный, нашли подслушивающее устройство. Воспринимать это как сенсацию или как подтверждение невзгод в военно-политическом руководстве страны могут только люди, далекие от власти. Касательные воспринимают как привычную обыденность, что-то вроде металлодетекторов на входе в любое заметное учреждение.

Еще в самом начале независимости в подвале Кабмина был найден кабинет, где очередная смена из двух майоров КГБ, недавно переименованного в СБУ, писала на здоровенные магнитофоны все, что происходило в кабинетах министров. Служба у них была такая.

Начали разбираться, и выяснилось, что микрофоны у стены помещений на шестом и седьмом этажах (там огромные кабинеты, которые занимают большие цабе) были заложены еще при сооружении правительственного дома.

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Тоже самое впоследствии оказалось и в администрации президента — тоже стационарная система подслушивания. Это из-за нее писалась значительная часть "пленок майора Мельниченко". И шла эта инфа в Москву: ФСБ имела все схемы этой системы и доступ к ней. Потому что Москва никогда не доверяла Киеву и старалась его всячески контролировать.

И дальше микрофоны, которые устанавливали различные наши силовые структуры, регулярно находили во властных кабинетах и не только. Когда я работал в МВД, микрофоны нашли в служебной машине министра. Установила их СБУ, хотя тогда все были единомышленниками-соратниками, создателями Оранжевой революции...

Чтобы обсудить что-то серьезное - не деньги, а политику! - приходилось садиться на корабль и выплывать на середину Днепра, чтобы не подслушали те самые единомышленники.

И дальше со всеми остановками. Например, появились у нас НАБУ и САП — появились микрофоны в кабинетах их руководителей, в частности, в аквариуме — затейливо.

Но это далеко не все. Станции стационарной телефонной сети запускались в эксплуатацию исключительно в случае, когда они имели техническую возможность для подслушивания — на это было тайное решение правительства. С системами мобильной связи - то же самое. И возник некий бизнес, когда с силовиками можно было "договориться", и того человека, который тебя интересовал (неверного мужа, например), приобщали как подозреваемого к какому-то уголовному делу, оформляли решение суда и прослушивали все его связи. Таки распечатки ходили между власть имущими, их читали как авантюрно-сексуальные романы.

И это еще не все. Когда были разработаны компактные системы прослушивания, их закупили службы безопасности всех олигархических кланов. И постоянно писали конкурентов и власть. А рядовым гражданам в то же время запрещалось ввозить в страну компактные диктофоны.

Именно тогда распространились разнообразные глушилки записывающих устройств. И у каждого крупного руководителя в кабинете обязательно было что-то электронное, что ужасно репило и свистело. Но это давало лишь психологическую безопасность, ибо на самом деле компьютерные программы позволяли очистить запись.

Устройства для записи устанавливали и устанавливают в публичных местах. Помнит скандал с популярным рестораном "Стейкхаус", на Владимирский, где часто встречались чиновники и бизнесмены? "Стейкхаус" не один такой — акустически оплодотворенный.

И напоследок. Над нами круглосуточно летают космические спутники американской группировки "эшелон", они способны фиксировать все телефонные разговоры, идентифицировать конкретного абонента по индивидуальным признакам голоса и записывать его. Время от времени американцы делятся такой инфой с украинскими властями.

То есть, всех нас — и власть имущих, и рядовых — при желании слушают и пишут давно и постоянно. Это не сенсация, а признак того, что ты что-то собой представляешь, потому что кому-то интересен.

Но с учетом войны все помещения, где происходят какие-то совещания или просто разговоры нашего военно-политического руководства, необходимо каждые сутки проверять на появление "жучков". А они появляться непременно будут. Надеюсь, это так и делается, только не попадает в СМИ.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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