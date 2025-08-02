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Как потеря Покровска добавит масла в огонь войны?

Виктор Андрусив
2 августа 2025, 06:10
136
Путин воюет за символы. И он знает почему: потому что символы в основе веры оккупантов.
Как потеря Покровска добавит масла в огонь войны?
Покровск / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, deepstatemap.live

Риск Покровска.

Ситуация на фронте набирает очередную критическую форму для нас на целом ряде направлений. Это было ожидаемо. Все является следствием кадровых решений, а в данном случае их отсутствия.

В целом, я не сторонник стратегии держать каждый метр нашей земли любой ценой. Это простое тактическое решение. На стратегическом уровне, именно на том на котором выигрываются войны, я считаю, что мы должны иметь цену каждого км в виде количества уничтоженных оккупантов. Только одно может приблизить нас к завершению войны и сохранению государства - невосполнимые потери врага в живой силе, технике, экономике и тому подобное.

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Впрочем, есть другая сторона медали, почему потеря Покровска добавит масла в огонь войны. Дело в том, что законы физики существуют, враг который несет колоссальные потери деморализуется. Деморализуется и орковское общество, которое несмотря на свою тупость, не видит радости в каждом новом захваченном селе. Но получить Покровск - это будет гигантский мотивирующий шаг. "Путин" снова будет прав, потому что вот наконец-то что-то получили. И у орков снова откроется новое дыхание.

путин воюет за символы. И он знает почему: потому что символы в основе веры орков. Получение символов - это об избранности пути, о правильности. Тогда как отсутствие символических побед - это о поражении, об отсутствии Божьей поддержки.

Я убежден, что удержав ключевые города на Донбассе до конца года - мы бы деморализовали армию оккупантов и нивелировали пропаганду. Но реальность против нас. Не хватает людей, не хватает ресурсов, не хватает компетентности. Вместе с этим все возможное делается, чтобы этого не допустить.

Потеря Покровска или других городов "предоставит оккупантам крылья", которые уже полтора года обрезают наши военные. И это значительно хуже чем даже высокая цена на нефть.

Но есть и хорошие новости. Возможно исключительно проблемы на фронте отрезвят кучу людей, которые явно подзабыли, что у нас война.

О персоне: Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

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