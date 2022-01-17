УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Как Порошенко искал проблемы

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

17 января 2022, 19:25

Окончательно вырисовалась информационная стратегия Порошенко и его команды: дело без самого дела.

false
Как Порошенко искал проблемы / УНИАН

Возвращение, в общем, прошло гораздо спокойнее, чем предсказывали сторонники Петра Алексеевича. Ни "минирований", ни посадок в других аэропортах, ни одевания наручников на выходе из самолета.

Поскольку все было слишком спокойно, пришлось находить проблемы самостоятельно. Например, в задержке паспортного контроля на 15 минут увидели нежелание пускать Порошенко в Украину. Думаю, если о таком недопуске прочитает Саакашвили, он долго будет смеяться.

Конечно, сторонники Порошенко скажут, что власть готовила какие-то козни, но потом испугалась народа, но это уже на усмотрение каждого.

Важно то, что, похоже, окончательно вырисовалась информационная стратегия Порошенко и его команды: дело без самого дела.

Понятно, что политическая цель этого дела - привязка Порошенко к Медведчуку, который в этой ситуации является настолько токсичной фигурой, что любые ядерные отходы с ним не сравнятся.

Реклама

Соответственно, даже отрицая все обвинения, ты втягиваешься в процесс, в котором постоянно вспоминают Медведчука, торговлю с "республиками на 3 буквы" и т.д.

Читайте такжеХод ПетромСоответственно, надо добиваться, чтобы процесс обсуждали, не обсуждая процесс. Вот просто есть какое-то дело. И все.

Поэтому надо постоянно генерировать поводы о "недопуске", "аресте", "угрозах" и т.д.

В общем, вполне разумный подход. Одна проблема - не ясно, как это будет работать на длинной дистанции.

viber
Петр Порошенко Петр Олещук
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Врежет до -22º: украинцы узнали ледяной прогноз с датами резкого похолоданияВрежет до -22º: украинцы узнали ледяной прогноз с датами резкого похолодания Любовный гороскоп на неделю 17-23 января: Скорпионам – накал страстей, Козерогам – опасное увлечениеЛюбовный гороскоп на неделю 17-23 января: Скорпионам – накал страстей, Козерогам – опасное увлечение Елизавета II лишила своего сына всех званий и королевского покровительстваЕлизавета II лишила своего сына всех званий и королевского покровительства Куртки пригодятся до самого лета: синоптик дала аномально холодный прогноз погоды на весну в УкраинеКуртки пригодятся до самого лета: синоптик дала аномально холодный прогноз погоды на весну в Украине "Талоны на еду": украинцам назвали стоимость продуктовых чеков"Талоны на еду": украинцам назвали стоимость продуктовых чеков
19:33

Гороскоп на завтра, 18 января 2022: Овнам – враги, Тельцам – знаки свыше, Весам – любовь

19:25

Как Порошенко искал проблемымнение

19:07

На Прикарпатье горе-киллеру оторвало руку во время закладки взрывчатки в автомобиль

19:00

С декабря Порошенко находится в розыске - МВДВидео

18:54

Цены на бензин взвинтили: украинцам назвали новую стоимость на АЗСВидео

Реклама
18:26

Киевляне заплатят больше за отопление в декабре: почему вырастут платежки и на сколькоВидео

18:26

Дочь Оли Поляковой оригинально поздравила маму с днем рождения

18:15

Порошенко дали шанс, и он им прекрасно пользуетсямнение

18:10

Почему опасно каждый день есть переработанное мясо - комментарий эксперта

18:08

Избрание меры пресечения Порошенко: судья отправился в совещательную комнатуВидео

18:07

Невероятное везение и благополучие в год Тигра: названы знаки, которым мощно подфартитВидео

18:01

Приметы на 18 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:53

"Не верю суду": Марина Порошенко назвала дело против мужа "пустым"Видео

17:48

Минздрав упростил вакцинацию подростков от COVID-19: главные измененияВидео

17:44

Женщину, пропавшую в Житомире, обнаружили в лесу: она мертваВидео

17:41

В Днепре мужчина выиграл более 2 миллионов гривен, купив две "лотерейки"

17:05

Какая еда может вызывать бессонницу - ответ ученых

17:02

На Голос країни-12 пришла 17-летняя дочь Константина Меладзе - как прошли "слепые прослушивания"Видео

17:00

Электронный браслет и залог на миллиард: Порошенко в суде предъявили обвинениеВидео

16:55

В АТБ предупредили о возможном исчезновении продуктов - причинаВидео

Реклама
16:49

Украина призвала Германию помочь вооружением, но ФРГ ожидает "дипломатического разрешения ситуации"Видео

16:40

В Слуге народа отреагировали на "помпезное" возвращение Порошенко, сравнив его с МедведчукомВидео

16:34

Школьники смогут оплатить учебу: программу "тысяча Зеленского" расширятВидео

16:32

Melovin заинтриговал снимком в объятиях загадочного мужчины - кем теперь вдохновляется певец

16:26

Поможет ли клубника сжечь опасный жир на животе - комментарий ученых

16:21

Сало и мясо рекордно дорожают: украинцам назвали новую ценуВидео

16:17

Юрий Романенко. Спектакль с возвращением Порошенко в УкраинуВидеоблоги

16:09

Гадания на Крещение 2022: на судьбу, исполнение желаний и суженого

16:01

"Подозреваемым себя не считаю": Порошенко ответил в судеВидео

15:38

FIBA обсуждает во Львове перспективы проведения ЕвроБаскет-2025 на новой арене "Большой стройки"

15:36

"Когда знаешь результат заранее": Порошенко уснул на заседании судаВидео

15:35

Новая кибератака: хакеры "положили" сайт Prozorro и ресурсы судовВидео

15:29

45-летняя звезда сериала Клон показала пышные ягодицы в игривом костюме чертенка

15:26

Названы сроки появления вакцины от ОмикронаВидео

15:23

Мать выгнала из дома 11-летнюю дочь на Харьковщине: девочка попала в больницу

14:49

Германия пригрозила РФ мерами против "Северного потока-2" в случае обострения агрессииВидео

14:46

С матом, драками и разбитым авто: как Порошенко прорывался на заседание судаВидео

14:37

Летела с высоты 400 метров: в словацких Татрах погибла 29-летняя украинкаВидео

14:37

Посевной календарь на февраль 2022: лучшие дни для садово-огородных работ

14:34

Встреча Путина, Байдена и Зеленского: в Кремле "дали заднюю", затянув старую песню о "нейтральности"Видео

Реклама
14:29

Украинок, не вставших на воинский счет, не будут штрафовать - Минобороны

14:25

Любовный гороскоп на неделю 17-23 января: Скорпионам – накал страстей, Козерогам – опасное увлечениеВидео

14:17

У Зеленского осадили Порошенко: возвращение превратил в "истерику" с крикамиВидео

13:56

Не имеет права жить: пересадку мужчине сердца свиньи осудили родственники раненой им жертвы

13:53

Украинцев удивили космическими платежками за отопление с разницей в 300%Видео

13:34

Maruv уходит со сцены - раскрыта причина

13:33

Убили и закопали в погребе: поиски 11-летнего ребенка закончились трагедией под Запорожьем

13:28

Лукашенко обвинил Украину в переброске "националистов" к границам и объявил об учениях с РФВидео

13:17

Крещение Господне 2022:  когда набирать воду, как правильно хранить и использовать святую воду

12:55

Гречка и мясо исчезнут с прилавков: украинцам раскрыли худший сценарий дефицитаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять