Как Порошенко искал проблемы / УНИАН

Возвращение, в общем, прошло гораздо спокойнее, чем предсказывали сторонники Петра Алексеевича. Ни "минирований", ни посадок в других аэропортах, ни одевания наручников на выходе из самолета.

Поскольку все было слишком спокойно, пришлось находить проблемы самостоятельно. Например, в задержке паспортного контроля на 15 минут увидели нежелание пускать Порошенко в Украину. Думаю, если о таком недопуске прочитает Саакашвили, он долго будет смеяться.

Конечно, сторонники Порошенко скажут, что власть готовила какие-то козни, но потом испугалась народа, но это уже на усмотрение каждого.

Важно то, что, похоже, окончательно вырисовалась информационная стратегия Порошенко и его команды: дело без самого дела.

Понятно, что политическая цель этого дела - привязка Порошенко к Медведчуку, который в этой ситуации является настолько токсичной фигурой, что любые ядерные отходы с ним не сравнятся.

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Соответственно, даже отрицая все обвинения, ты втягиваешься в процесс, в котором постоянно вспоминают Медведчука, торговлю с "республиками на 3 буквы" и т.д.

Читайте такжеХод ПетромСоответственно, надо добиваться, чтобы процесс обсуждали, не обсуждая процесс. Вот просто есть какое-то дело. И все.

Поэтому надо постоянно генерировать поводы о "недопуске", "аресте", "угрозах" и т.д.

В общем, вполне разумный подход. Одна проблема - не ясно, как это будет работать на длинной дистанции.