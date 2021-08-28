Как понимать заявление Минфина, что 40-летних оставят без пенсий

В Кабмине начали готовить украинцев к "новому налогу" / Фото pixabay.com

Многие не поняли посыл Министра финансов о том, что сорокалетние не получат в будущем пенсии. Большинство решили, что Марченко просто решил сказать правду, которую мы и так знали. На самом деле он начал подготовку общественного мнения к тому, что скоро нам нужно будет 4% или сколько они там нарисуют отчислять на особый пенсионный счет с которого деньги будут идти только на нас сорокалетних в будущем, когда мы станем пенсионерами. То есть речь идет о банальном росте налогового давления. При этом сорокалетним самое время задаться вопросом - а зачем нам абсолютно неэффективный распорядитель наших ресурсов в лице государства? Ведь мы и сами можем откладывать на старость без этого посредника, который может просрать наши деньги, как уже было при развале СССР, как было 90-е, как было в 2008-м году, как было в 2014-2015. Поэтому делайте правильную интерпретацию его слов. Речь идет о подготовке нового отъема наших средств. И ничего более.

Читайте такжеНынешним 40-летним украинцам пенсия от государства не светит - министрПри этом Минфин не ставит вопрос, что он является самым неэффективным распорядителем государственных средств. Госпредприятия под его управлением в убытках.

Также Марченко не ставит вопрос как ускорить темпы роста экономики, чтобы она справлялась с обеспечением пенсионеров?

Как привлечь рабочую силу в Украине, которые нынче из нее разбегается?

Как привлечь инвестиции?

Директивные указания Шмыгаля о том, что в каждой области будут строить завод от 500 человек непонятно за какие деньги, непонятно в рамках каких экономических приоритетов, при ужасающем инвестиционном климате о котором недавно доступно изъяснилась президент Эстонии на этом фоне являются абсурдной, не предлагать.