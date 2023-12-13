Как помочь маленьким производителям начать делать оружие

Если речь заходит о более сложных технологиях и изделиях, то здесь реально все очень дорого.

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Высокая стоимость разработки часто является барьером для входа на рынок для небольших компаний / коллаж: Главред, фото: Википедия

Проще говоря, R&D - это метод проб и ошибок.

Например, самая простая разновидность R&D это когда вы начинаете эксперементировать с материалами, компонентам, оборудованию. Искать способы их объединения, насколько они взаимодействуют между собой. Однако, даже здесь вам не сразу удастся слепить готовый продукт, потому что здесь тоже могут возникать ошибки. И в лучшем случае, неудачную конструкцию можно потом разобрать, чтобы продать по запчастям. А в худшем - просто выбросить.

А еще надо же оплачивать работу специалистов.

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Более сложный R&D это когда надо изготовить новую конструкцию или изделие. Особенно когда у тебя понятия не из каких материалов, компонентов и их комбинаций, можно его сделать, какая должна быть технология производства и тд.

Тут мне почему-то сразу вспоминается миномет. Если создавать с нуля трубу миномета, то есть эксперементировать с марками стали, методами их изготовления и дальнейшей обработки, то можно задолбаться как в плане времени, так и в плане денег на экспериментальные образцы и оборудование.

И это я сейчас говорю о простых изделиях. А если речь заходит о более сложных технологиях и изделиях, то здесь реально все очень дорого. Также это долго и не всегда коммерчески выгодно.

То есть, вы можете вложить кучу денег, времени, но по факту ваша разработка не будет пользоваться спросом или не забепечит того уровня продаж, чтобы прибыль от нее позволила бы окупить даже затраты на разработку.

Второй проблемой, вытекающей из предыдущей, является то что высокая стоимость разработок часто является барьером входа на рынок для малых компаний. Это не значит, что малые компании не занимаются разработками. Скорее значит, что они пытаются найти такие более дешевые решения, которые позволят с минимумом затрат создать какой-то более простой продукт. Например, у нас сейчас умеют делать коптеры, но аналога Мавика у нас нет.

А теперь мы идентифицировали проблему и понимаем, что малые производители неспособны самостоятельно делать дорогостоящие исследования. Поэтому здесь необходимы инструменты, которые им упростят эту задачу.

Когда говорят о научном мозговом центре, то здесь подразумевается, что он возьмет на себя функцию R&D и уменьшит затраты на это направление со стороны частных компаний. Также, такой R&D - центр будет сосредоточен не на разработке коммерчески выгодных продуктах, а именно необходимых для выполнения определенных задач, даже если в коммерческом плане разработка себя не окупит. И третий момент, что такая разработка позволит уменьшить конечную стоимость готового продукта, потому что производители получив эту технологию будут ограничены в размере прибыли.

Кто такой Павел Вернивский? Павел Вернивский - экономист, аналитик. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Capital Times. Эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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