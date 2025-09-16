Как Польша готовится к новым атакам РФ?

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сегодня ясно дал понять, что такая опция рассматривается.

Шахеды и Польша / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

В Польше собирают довольно много натовских истребителей. Думаю, это "ж-ж-ж" неспроста: скоро они таки начнут сбивать российские дроны и ракеты над Украиной. Сначала – издалека, не залетая в украинское воздушное пространство, а потом время от времени будут и туда залетать.

Для натовцев тут три плюса: защитить себя (и Украину), натренировать своих пилотов и безнаказанно утереть нос Путину.

В Кремле такую угрозу воспринимают очень болезненно: Медведев сегодня грозился, что сбивая дроны, НАТО начнет "войну против России". Но факт в том, что после запуска дронов и ракет у РФ нет никакой возможности отследить их дальнейшую судьбу. В Москве никогда не узнают, кто, что и чем сбил, и уж тем более – не докажут, что авиация НАТО им насолила. Это технически невозможно.

Ну а поляки и прочие натовцы в подобной ситуации могут всегда заявить: "Нас там нет, мы ни при чем. Это украинцы сами все сбивают, а мы только наблюдаем и патрулируем".

Думаю, негласно соответствующее решение уже принято, поскольку совсем не отвечать на запуск российских дронов в польское небо было бы чистым самоубийством для НАТО.

О персоне: Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

