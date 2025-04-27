Как похороны лидера 1,5 млрд католиков не стали событием №1 даже в Риме

Мир, в котором похороны лидера 1,5 млрд католиков не являются событием №1 даже в Риме, становится несколько своеобразным.
Повторю свою необоснованную надежду: чтоб игры в деэскалацию-эскалацию таки вывели к правильной дипломатии. Ещё пару недель есть.
Неделю назад Путин, возможно, сам того не желая, дал повод доказать, что украинская армия – дисциплинированная военная сила, которая подчиняется командованию и демократическому правительству, находится в тонусе, никуда не бежит, никуда не валится, в один клик готова как остановить, так и возобновить перемалывание врагов. Это знание, которого раньше в таком масштабе не было. А теперь это не знание, а аргумент.
Краткий итог предыдущих серий.
Маск резко снизил активность и отползает.
Советник по нацбезопасности Майкл Уолтц затаился и старается не отсвечивать. Не уволен только потому, что 100 дней не прошло.
Министр обороны Пит Хегсет мечется между сигналом и комнатой для макияжа.
Вице-президент США после скандала в овальном кабинете достиг новых высот (позорно съездил в Гренландию, сломал кубок на церемонии награждения, эффектно помолился за Франциска и устроил скандал с Колизеем, еще более эффектно съездил в Индию) и превратился в ходячий мем.
В Вашингтоне ограбили даму, которую должны были ограбить последней в стране, судя по ее функционалу. И т.д.
На арене пока остаются Рубио и Виткофф.
Поэтому не надо торопиться и колебаться вместе с тональностью постов Трампа.
Попытаемся записать и осмыслить.
Кто такой Алексей Копытько
Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.
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