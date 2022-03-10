Как победобесие, которое насаждалось в России, стало причиной войны в Украине

Культ победы в РФ заранее оправдывал и приближал новую военную бойню

Страна, главный праздник которой – победа в прошлой большой войне, неизбежно должна была развязать новую.

Долгие годы в России внедрялась государственная "Религия победы". Проходили чудовищные шествия дедопоклонников (т.н. "бессмертного полка"), гастроли по стране мощей старых танков и трофейного оружия. Построили нелепый языческий храм вооружённых сил с фуражкой Гитлера в качестве главной реликвии.

Мы смеялись над недоумками. А зря. Так на медленном вечном огне приготавливали тушенное пушечное мясо для будущих войн.

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Более того, сама путинская верхушка заигралась в новую религию и поверила, что реально может повторить большую военную победу, культ которой насаждала.

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Вторжение в Украину Путин и Ко пытаются представить как религиозную ("религии победы") войну. Именно поэтому они с маниакальным упорством твердят о какой-то денацификации Украины и называют украинских воинов "нациками".

Насаждение нелепого и варварского победобесия сделало путинскую войну неизбежной.

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Еще в 2019 году я писал, что, когда вера в коммунизм умерла, правящая номенклатура придумала новую утопию, – историю о героическом военном прошлом, которое оправдывает сегодняшнюю грязь и мерзость. Истерическое восхваление прошлой "великой" победы призвано было создать образ лучшего, чаемого будущего. Новая российская государственная утопия – не коммунизм, а будущая большая победоносная война. Не даром был так популярен слоган "Можем повторить!".

Культ победы заранее оправдывал и приближал новую военную бойню.

Игорь Эйдман, социолог, публицист, автор книги "Система Путина"