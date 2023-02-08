Как партизаны помогли уничтожить базу оккупантов на Луганщине

Местным движением сопротивления координаты баз накопления вражеской техники были переданы украинским специальным службам.

Установки HIMARS во время обучения / Фото Википедия

По информации Генштаба ВСУ, противник, пытаясь взять под полный контроль Луганскую область, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях. Несет значительные потери. Особенно в живой силе.

За минувшие сутки на Луганщине под огневое влияние попали Макеевка, Площанка, Невское, Песчаное, Кременная, Дубрава и Белогоровка.

Противник фактически уничтожает жилую и критическую инфраструктуру Луганщины, осуществляя авиаудары и обстреливая населенные пункты из всех видов вооружения – танков, артиллерии, минометов, систем залпового огня.

На днях, местными источниками аналитического отдела ГИ "Правое дело" были зафиксированы координаты баз накопления тяжелой бронетехники и автомобильного транспорта противника в оккупированном г. Первомайск Луганской области. Территория промышленного предприятия использовалась российскими оккупантами как перевалочная база и место постоянного хранения автомобильной и тяжелой бронетехники.

Местным движением сопротивления координаты баз накопления вражеской техники были переданы украинским специальным службам. Усилиями украинских защитников эти базы прекратили свое существование.

Информацию о нанесении ракетного удара по местах базирования подтвердили представители оккупационной администрации. По информации местного колоборанта Колягина, в результате обстрела Первомайска получили значительные повреждения производственные мощности одного из промышленных предприятий, а также асфальтобетонное покрытие подъездной дороги к нему.

По предварительной информации, на территории предприятия находилось более тридцати единиц тяжелой бронетехники и автотранспорта противника.

В свою очередь, в Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки, артиллеристы и ракетчики Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы и склад боеприпасов.

Напомню, 31 декабря 2022 года Силами обороны Украины был нанесен удар по штабу ЧВК "Вагнер" в оккупированном Первомайске Луганской области. По информации местных источников, помещение здания городской центральной больницы было превращено оккупантами в казармы для личного состава.

Координаты мест расквартирования личного состава оккупантов были предоставлены ВСУ и представителям разведсообществ аналитическим отделом общественной инициативы "Права Справа".

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда