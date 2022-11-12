Как освобожденный Херсон доказал тотальное превосходство ВСУ над россиянами

Эта операция доказывает, что уровень стратегического и тактического мастерства ВСУ вышел на новый уровень.
Знаете, в чем особая крутость освобождение Херсона?
В том, что эта операция доказывает тотальное превосходство ВСУ в организационном и интеллектуальном плане над ВС РФ.
Мы видели, что русская армия не очень умеет наступать умом и мастерством. Мы видели, что мы умеем это делать локально или там, где враг слаб.
Но Херсон доказывает, что большие по времени и объему операции при неочевидном превосходстве в силах и средствах - это уже уровень наших вооруженных сил.
Освобождение Херсона и возвращение полного контроля над правым берегом - это крупная стратегическая операция, продолжавшаяся с июля (первых ударов по российской логистике) до сих пор.
4 месяца, за которые украинские силы обороны:
1. Нивелировали численное преимущество русских в артиллерии и других средствах поражения.
2. Полностью уничтожили их логистику стратегических материалов и оружия.
3. Лишили возможности реально эффективно воспользоваться авиацией и флотом.
4. Понесли несопоставимо меньшие потери, чем сами россияне при аналогичных наступательных действиях.
5. Заставили противника оставить наиболее пригодные к обороне населенные пункты и избежать кровавых уличных боев.
6. Минимизировали потери среди гражданских.
7. Нанесли огромный удар по моральному состоянию врага и на фронте, и в тылу.
Эта операция доказывает, что стратегическое и тактическое мастерство ВСУ вышло на новый уровень.
И Генштаб, и ОК "Юг", и каждый на своем месте - невероятные.
И это все будет в учебниках военных академий мира.
Наша армия не только волевая и храбрая.
Она еще и умная и с выдержкой все хорошо.