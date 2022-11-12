Как освобожденный Херсон доказал тотальное превосходство ВСУ над россиянами

ВСУ освобождают Херсонскую область / Коллаж 10-я горно-штурмовая бригада

Знаете, в чем особая крутость освобождение Херсона?

В том, что эта операция доказывает тотальное превосходство ВСУ в организационном и интеллектуальном плане над ВС РФ.

Мы видели, что русская армия не очень умеет наступать умом и мастерством. Мы видели, что мы умеем это делать локально или там, где враг слаб.

Но Херсон доказывает, что большие по времени и объему операции при неочевидном превосходстве в силах и средствах - это уже уровень наших вооруженных сил.

Освобождение Херсона и возвращение полного контроля над правым берегом - это крупная стратегическая операция, продолжавшаяся с июля (первых ударов по российской логистике) до сих пор.

4 месяца, за которые украинские силы обороны:

1. Нивелировали численное преимущество русских в артиллерии и других средствах поражения.

2. Полностью уничтожили их логистику стратегических материалов и оружия.

3. Лишили возможности реально эффективно воспользоваться авиацией и флотом.

4. Понесли несопоставимо меньшие потери, чем сами россияне при аналогичных наступательных действиях.

5. Заставили противника оставить наиболее пригодные к обороне населенные пункты и избежать кровавых уличных боев.

6. Минимизировали потери среди гражданских.

7. Нанесли огромный удар по моральному состоянию врага и на фронте, и в тылу.

Эта операция доказывает, что стратегическое и тактическое мастерство ВСУ вышло на новый уровень.

И Генштаб, и ОК "Юг", и каждый на своем месте - невероятные.

И это все будет в учебниках военных академий мира.

Наша армия не только волевая и храбрая.

Она еще и умная и с выдержкой все хорошо.

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