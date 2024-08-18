Как нож в масло: о возможном наступлении ВСУ в на новом участке границы

Если ВСУ ударят еще где-нибудь, то тогда они войдут уже как нож в масло: на новом участке их наступление Путину отражать будет уже нечем.

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ВСУ окапываются в Курской области / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Специалисты пишут, что в Курской области уже сосредоточена российская группировка, которая насчитывает около 5 тыс. человек. Но все эксперты единодушны в том, что успехов в Курской области россияне смогут добиться лишь тогда, когда их группировка достигнет уровня 30-40 тыс. человек.

Такая большая группировка (10% от общей численности российской группировки в Украине) требуется потому, что вошедшие в Курскую область части ВСУ начали активно окапываться и готовят к использованию для будущей обороны оставленную россиянами "линию Суровикина". Следовательно, для того, чтобы выбить украинские войска с территории России, нужно будет их атаковать. А для этого, как известно, нужно значительное численное превосходство.

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Сейчас Путин собирает со всей страны последние резервы. Помимо этого, все, что можно без серьезного ущерба перебросить с фронта, он тоже перебрасывает. Допустим, этого ему хватит для того, чтобы остановить продвижение ВСУ в Курской области или даже отбросить их обратно за границу.

Но если ВСУ ударят еще где-нибудь, то тогда они войдут уже как нож в масло: на новом участке их наступление Путину отражать будет уже нечем. Это, как я понимаю, медицинский факт. И даже новая мобилизация задачи не решит: самое раннее, когда мобики могут оказаться на фронте - это месяц. К тому же их нужно будет еще чем-то (кроме калаша с двумя рожками) вооружить. И все это тоже потребует какого-то времени.

Возможно я слишком хорошо думаю о резервах ВСУ. Но у меня хорошая компания: некто Гиркин! Вот что он пишет из тюрьмы: "В отношении ситуации на фронте: внимательно слежу. Считаю удар укров в Курской области отвлекающим. Следует ожидать второго - главного, в котором они задействуют свои остальные (основные) резервы и авиацию (Ф-16). Вероятнее всего - в Крымском направлении".

Тем временем российские пропагандисты на центральном телевидении уже потихоньку начинают приучать россиян к тому, что часть своей территории Россия вынуждена будет на какой-то период потерять. Посмотрите, говорит один из них, на карту России: нешто вам непонятно, что тыща-другая квадратных километров - это пустяк, о котором и говорить не стоит… У нас этих тыщ - до Луны раком не переставить… И все присутствующие в студии "эксперты" согласно загалдели: это да… такого добра у нас навалом… не переставить…

Кто такой Альфред Кох Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

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