Как новое подозрение Медведчуку зацепит Порошенко

Объявление нового подозрения Медведчуку – это серьезный удар по нему самому, по ОПЗЖ, а также по Порошенко / УНИАН

Нардепу от ОПЗЖ и куму Путина Виктору Медведчуку объявили новое подозрение – о государственной измене и содействии деятельности террористической организации. При этом были обнародованы очередные записи разговоров Медведчука, которые приходятся на тот период, когда он работал по поручению Порошенко. На записях Медведчук описывает, как организовывал для руководства России и Порошенко схемы по поставкам угля с оккупированных территорий. Также из записи разговоров мы узнаем, что украинские власти рассчитывались за этот уголь наличными, а это – десятки миллионов гривен, которые фактически пошли на финансирование оккупации.

Во-первых, эти записи и разговоры дают конкретные доказательства участия Медведчука в финансировании терроризма. Во-вторых, все это так или иначе связано с прежней властью Украины, в частности, с Петром Порошенко.

Медведчуку избирают новую меру пресечения, в частности, речь идет о залоге размером 1 миллиард гривен. Но эту сумму Медведчук не сможет заплатить из-за того, что против него применены санкции, а, следовательно, он не имеет возможности каким-то образом эти деньги перечислить. Поэтому, скорее всего, теперь речь пойдет о содержании Медведчука под стражей.

Даже одного этого эпизода вполне достаточно для того, чтобы Медведчук мог рассчитывать на конкретный приговор.

Кроме того, эта история не может не отразиться на Порошенко. А она для него, как по мне, является одним из самых болезненных эпизодов, потому что так или иначе Порошенко, в первую очередь, играет на электоральном поле патриотического электората, соответственно, для него любые упоминания о связях с самым пророссийским политиком Украины является серьезным ударом. Вспомните хотя бы, как окружение Порошенко восприняло публикацию первых "пленок Медведчука"…

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Эта история продолжается, поэтому можно предположить, что это далеко не последний ее эпизод.

Следовательно, объявление нового подозрения Медведчуку – это серьезный удар по самому Медведчуку и ОПЗЖ, который параллельно затрагивает и Порошенко.

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Как будет защищаться Порошенко в этой ситуации? Пока он выбрал стратегию: лучшая защита – это нападение. А потому начал мощное информационное давление по этому вопросу на своих телеканалах.

Кроме того, частью реакции является вся эта история с "большой козинской битвой", которая, кстати, самому Петру Алексеевичу была скорее выгодной, чем наоборот, потому что дала ему возможность контратаковать и говорить о том, что, мол, власть его боится. После событий в Козине ориентированные на Порошенко активисты в ответ пошли пикетировать дачу, где проживает Зеленский.

Таким образом, пространство насыщается большим количеством заявлений и сообщений, что помогает Порошенко перевести все это в плоскость политического противостояния.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ ім. Тараса Шевченко, специально для Главреда