УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Как новое подозрение Медведчуку зацепит Порошенко

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

12 октября 2021, 13:00

Нового эпизода "пленок Медведчука" достаточно, чтобы он мог рассчитывать на конкретный приговор. Кроме того, эта история не сможет не отразиться на Порошенко.

Новые
Объявление нового подозрения Медведчуку – это серьезный удар по нему самому, по ОПЗЖ, а также по Порошенко / УНИАН

Нардепу от ОПЗЖ и куму Путина Виктору Медведчуку объявили новое подозрение – о государственной измене и содействии деятельности террористической организации. При этом были обнародованы очередные записи разговоров Медведчука, которые приходятся на тот период, когда он работал по поручению Порошенко. На записях Медведчук описывает, как организовывал для руководства России и Порошенко схемы по поставкам угля с оккупированных территорий. Также из записи разговоров мы узнаем, что украинские власти рассчитывались за этот уголь наличными, а это – десятки миллионов гривен, которые фактически пошли на финансирование оккупации.

Во-первых, эти записи и разговоры дают конкретные доказательства участия Медведчука в финансировании терроризма. Во-вторых, все это так или иначе связано с прежней властью Украины, в частности, с Петром Порошенко.

Медведчуку избирают новую меру пресечения, в частности, речь идет о залоге размером 1 миллиард гривен. Но эту сумму Медведчук не сможет заплатить из-за того, что против него применены санкции, а, следовательно, он не имеет возможности каким-то образом эти деньги перечислить. Поэтому, скорее всего, теперь речь пойдет о содержании Медведчука под стражей.

Даже одного этого эпизода вполне достаточно для того, чтобы Медведчук мог рассчитывать на конкретный приговор.

Кроме того, эта история не может не отразиться на Порошенко. А она для него, как по мне, является одним из самых болезненных эпизодов, потому что так или иначе Порошенко, в первую очередь, играет на электоральном поле патриотического электората, соответственно, для него любые упоминания о связях с самым пророссийским политиком Украины является серьезным ударом. Вспомните хотя бы, как окружение Порошенко восприняло публикацию первых "пленок Медведчука"…

Реклама

Эта история продолжается, поэтому можно предположить, что это далеко не последний ее эпизод.

Следовательно, объявление нового подозрения Медведчуку – это серьезный удар по самому Медведчуку и ОПЗЖ, который параллельно затрагивает и Порошенко.

Читайте такжеКак Зеленский и Порошенко друг к другу сватов засылали

Как будет защищаться Порошенко в этой ситуации? Пока он выбрал стратегию: лучшая защита – это нападение. А потому начал мощное информационное давление по этому вопросу на своих телеканалах.

Кроме того, частью реакции является вся эта история с "большой козинской битвой", которая, кстати, самому Петру Алексеевичу была скорее выгодной, чем наоборот, потому что дала ему возможность контратаковать и говорить о том, что, мол, власть его боится. После событий в Козине ориентированные на Порошенко активисты в ответ пошли пикетировать дачу, где проживает Зеленский.

Таким образом, пространство насыщается большим количеством заявлений и сообщений, что помогает Порошенко перевести все это в плоскость политического противостояния.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ ім. Тараса Шевченко, специально для Главреда

viber
Петр Порошенко Виктор Медведчук государственная измена Петр Олещук ОПЗЖ пленки Медведчука
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на зиму 2021-2022 вошли очень красивые женские шарфы, которые радуют глаз и греют душуВ моду на зиму 2021-2022 вошли очень красивые женские шарфы, которые радуют глаз и греют душу "Моё сокровище": партнер Зарицкой по шоу Танці з зірками подогрел слухи об отношениях с певицей"Моё сокровище": партнер Зарицкой по шоу Танці з зірками подогрел слухи об отношениях с певицей День девочек 2021: прикольные картинки и милые поздравления к праздникуДень девочек 2021: прикольные картинки и милые поздравления к празднику Похоже, кум все-таки отправится топтать зонуПохоже, кум все-таки отправится топтать зону Путин разразился обвинением в адрес Киева по Донбассу, а в Кремле объявили перезагрузку "Нормандии"Путин разразился обвинением в адрес Киева по Донбассу, а в Кремле объявили перезагрузку "Нормандии"

Последние новости

14:19

Украину накроет мокрым снегом и дождями: где и когда ждать непогоды

14:01

Спасатели предупредили украинцев о сильных дождях с туманами: в каких областях ожидать (карта)

13:56

Названы напитки, которые могут заставить мозг чувствовать голод Видео

13:49

"Стороны согласились": в Париже анонсировали министерскую встречу в нормандском формате

13:34

Злата Огневич могла погибнуть на съемках клипа: "Меня просто вовремя подхватили!"

Реклама
13:30

В моду на зиму пришли фантастические кожаные платья и юбки, при виде которых сердце бьется сильнее Фото

13:14

В Евросоюзе назвали три главных условия для вступления Украины в ЕС Видео

13:13

Зеленский рассказал, когда Украина планирует подписать с ЕС "промышленный безвиз" Видео

13:09

Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные

13:00

Как новое подозрение Медведчуку зацепит Порошенко мнение

12:52

Зеленский потребовал новых санкций против РФ за выборы в ОРДЛО и Крыму Видео

12:51

Магнитная буря 12 октября 2021: чего ждать от удара в 5 баллов Видео

12:49

Комаровский объяснил, почему украинцам полезно мерзнуть в квартире без отопления

12:37

Украина и Евросоюз подписали соглашение об открытом небе на саммите в Киеве

12:30

"Уже привычная практика": Разумков убежден, что его отставка произошла с нарушением регламента Видео

12:24

Метадон в крови Полякова: Монастырский рассказал об основной версии смерти нардепа Видео

12:22

"Молодой казак": Эктор Хименес-Браво показал, как выглядел 30 лет назад

12:21

"Большая стройка" Зеленского осовременит 35-километровую трассу Ровно-Гоща

12:19

Полнолуние в октябре 2021: что нельзя делать в этот день

12:07

Михаил Поплавский вручил студенческие билеты будущим тиктокерам Видео актуально

Реклама
11:52

Когда Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции, запреты и магия дня

11:51

Взрывной удар гриппа: эксперты предупредили о рисках масштабной пандемии Видео

11:41

В Киеве разоблачили банду, которая "накачивала" людей в барах и обворовывала их Видео

11:19

Поляков не был случайным пассажиром: в МВД раскрыли детали расследования смерти нардепа

10:55

Малыша отбросило на несколько метров: на Прикарпатье копы сбили на "зебре" женщину с ребенком Видео

10:53

Платежки за газ: украинцы жалуются на "космические" суммы Видео

10:09

Масштабный пожар в центре Киева: горел многоквартирный дом, жильцов эвакуировали

09:54

Смертельный "коктейль": Комаровский объяснил, зачем Полякову подсыпали метадон Видео

09:44

В Украине конфискуют часть "евроблях": кто рискует остаться без автомобиля и как этого избежать

09:21

Больше 100 гривен за литр: украинцев предупредили о рекордном взлете цен на масло Видео

09:12

Нанесла 30 ударов ножом: на Винничине школьница-отличница жестоко убила мать Видео

09:08

"Уже очень близка": Боррель рассказал, какие условия должна выполнить Украина для вступления в ЕС Видео

09:08

Когда Хэллоуин 2021: дата, традиции праздника, как себя развлечь в канун Дня всех святых

08:49

Гороскоп на 12 октября 2021 для всех знаков Зодиака: предательство, происки недругов или расходы Видео

08:30

В МВД рассказали, когда украинцам могут разрешить иметь паспорта других стран Видео

08:26

В Украине почти 12 тысяч новых случаев COVID-19: Минздрав опубликовал свежую статистику

07:49

Все западные регионы будут заливать дожди: прогноз погоды на вторник, 12 октября

07:33

"Я счастлив": Эллерт показал смешное видео с Мишиной и подогрел слухи о воссоединении

07:22

В Польше в хостеле при странных обстоятельствах умерла 51-летняя украинка Видео

06:54

На смену дождю и снегу придет мощная волна тепла: синоптик уточнил прогноз погоды на неделю Видео

Реклама
06:42

Последствия Северного потока-2: почему газ и дизель на АЗС все еще стоят так дорого мнение

06:33

Гороскоп на ноябрь 2021: финансовый успех, происки недругов или двойной роман Видео

06:18

К чему снится лошадь: толкование известных сонников

05:15

Эти продукты защитят от рака груди: включите их в свой рацион уже сегодня

05:10

Возвращение бабьего лета: украинцев предупредили о резком потеплении и назвали сроки Видео

05:01

Украина стремительно мчится в НАТО: Киев ожидает решений по вопросу вступления в Альянс в 2022 году Видео

04:46

"Гибридный мир": Климкин спрогнозировал будущее отношений Украины и России

04:37

Как похудеть: названы лучшие способы научиться не переедать Видео

03:44

Пять худших завтраков для долголетия, по мнению экспертов по старению Видео

03:20

США и Россию ждет провал из-за Украины: дипломат назвал сценарий визита Нуланд в Москву

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять