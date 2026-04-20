Как несколько тысяч дронов могут изменить правила игры в войне: Копытько раскрыл секрет

Удар по РФ

Пока война между Украиной и Россией все больше переходит в плоскость экономического и ресурсного противостояния, ключевую роль начинают играть инфраструктурные уязвимости. В своей колонке военный эксперт и бывший советник министра обороны Украины Алексей Копытько анализирует, как простая арифметика позволяет оценить масштабы потенциальных ударов по российской нефтегазовой системе и их долгосрочные последствия. Почему "калькулятор" становится важным инструментом прогноза в современной войне – дальше в колонке автора.

Генштаб уже обозначил результаты ночи/утра, также есть кое-какие детали по работе ЦСО "А" СБУ в Севастополе. Но пока – о тенденциозном.

Самый страшный агрегат на полномасштабной войне – это калькулятор. Он примитивен, неказист, но наводит жути неотвратимостью. Можно игнорировать расчёты, но не последствия. Особая прелесть в том, что калькуляторы есть у всех – у нас, в РФ, в США и даже в Брюсселе.

Возьмём калькулятор и применим самую лобовую, неправильную, грубую схематизацию, которая в корне неверна и не заслуживает внимания. Но…

1. Порты.

Балтика.

• Высоцк. 26 резервуаров (19 больших, 6 поменьше, 1 маленький). Высокий экологический стандарт ("стакан в стакане").

• Приморск. 47 резервуаров (18 - 13 - 16).

• Санкт-Петербург (главный нефтяной терминал). 37 резервуаров (4 - порядка 20 - остальное маленькие).

• Усть-Луга (Новатэк, Транснефть и др.). Порядка 80 резервуаров (4 очень больших - 40 - 14 - 20+ маленьких).

Чёрное море.

• Новороссийск. Шесхарис/ НПС Грушовая. Порядка 70 резервуаров (25 - 25 - полтора десятка маленьких).

• Новороссийск (нефтяной терминал). Порядка 30 резервуаров (10 + два десятка поменьше разного размера).

• Нефтяной хаб Туапсе (порт + НПЗ). Порядка 120 резервуаров (13 - около 50 - 50+ маленьких).

• Тамань. Порядка 60 резервуаров. (2 очень больших - 10 - 21 - десятка 3 маленьких).

Итого. Если очень грубо взять все бочки в основных портах (с учётом НПС "Грушовая" и НПЗ в Туапсе), их получается около 470. Лёгкое структурирование и приоритезация даёт нам порядка 150 целей. Для эффективной отработки которых потребуется 2000-3000 БПЛА.

2. НПЗ.

В качестве медитации можно открыть Гугл.Карты и пару часов считать бочки. Упростим: в зависимости от мощности НПЗ имеют в своей структуре 50-150 резервуаров, привязанных к этапам технологического цикла. Сырая нефть – промежуточные продукты – конечные продукты.

Если суммировать бочки на НПЗ до Урала, получается в районе 1300 штук. Причём наибольшая концентрация – в Башкортостане.

3. Трубопроводы. ЛДПС / НПС.

На ЛДПС (которые суть хаб) в среднем 20-25 бочек.

На НПС как правило 4-6 (есть и меньше).

Станций много, суммарное количество резервуаров - около 800.

Итого. Сложив бочки в портах, на НПЗ и в структуре трубопроводов – получаем около 2500. Которые дальше структурируются по приоритетам.

Если очень грубо: система НПЗ в европейской части РФ способна одномоментно хранить порядка 30 млн тонн нефти и нефтепродуктов, порты – около 5 млн т, система трубопроводов – тоже порядка 5 млн т. Ежесуточный прогон жидкостей по системе составляет порядка 3-3,5 млн т.

Предположим, у нас 1000 значимых бочек (хотя "бочка" - это неточно. Современный резервуар – это сложный компьютеризированный организм, его строить долго и дорого). Чтобы их качественно отработать, понадобится 20000 БПЛА (в реальности – меньше).

Что по срокам? Россияне декларируют, что за март сбили 11 тыс. БПЛА. Они врут. Но порядок цифр такой, что 20К БПЛА – это считанные месяцы…

4. На днях Минобороны РФ опубликовало список зарубежных компаний, которые якобы участвуют в производстве БПЛА для Украины. Зачем? Чтобы оправдаться.

Ибо кремлёвские дедушки с помощью простых арифметических действий на калькуляторе прикинули, за какой период (с поправкой на восстановление) их нефтяная прелесть будет порвана в лохмотья.

При сохранении тенденций получается: через три месяца станет больно, а через полгода может начаться цепная реакция коллапсирования.

Вот они и спрашивают товарищей Белоусова с Герасимовым: джентльмены, а что вы делаете, чтобы сломать тенденцию? А те и отвечают: не виноватые мы! Ибо производят БПЛА на буржуинских заводах. Надо воевать с НАТОй!

5. Теперь представьте, что калькулятор оснащён ИИ. Который радостно подскажет, каковы пределы устойчивости системы, где наибольшие уязвимости и при каком проценте повреждений начнётся беда. Не только по нефти. ОПК. Химия. Энергетика…

Всё до ужаса прозрачно. Для всех. Из-за чего прагматичные и сохранившие вменяемость российские элитарии сейчас рвут волосы на теле. Ибо с калькулятором не поспоришь…

О персоне: Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

