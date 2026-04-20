Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Как несколько тысяч дронов могут изменить правила игры в войне: Копытько раскрыл секрет

Алексей Копытько
20 апреля 2026, 08:10
удар по РФ
Удар по РФ / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Telegram

Пока война между Украиной и Россией все больше переходит в плоскость экономического и ресурсного противостояния, ключевую роль начинают играть инфраструктурные уязвимости. В своей колонке военный эксперт и бывший советник министра обороны Украины Алексей Копытько анализирует, как простая арифметика позволяет оценить масштабы потенциальных ударов по российской нефтегазовой системе и их долгосрочные последствия. Почему "калькулятор" становится важным инструментом прогноза в современной войне – дальше в колонке автора.

Генштаб уже обозначил результаты ночи/утра, также есть кое-какие детали по работе ЦСО "А" СБУ в Севастополе. Но пока – о тенденциозном.

Самый страшный агрегат на полномасштабной войне – это калькулятор. Он примитивен, неказист, но наводит жути неотвратимостью. Можно игнорировать расчёты, но не последствия. Особая прелесть в том, что калькуляторы есть у всех – у нас, в РФ, в США и даже в Брюсселе.

видео дня

Возьмём калькулятор и применим самую лобовую, неправильную, грубую схематизацию, которая в корне неверна и не заслуживает внимания. Но…

1. Порты.

Балтика.

• Высоцк. 26 резервуаров (19 больших, 6 поменьше, 1 маленький). Высокий экологический стандарт ("стакан в стакане").

• Приморск. 47 резервуаров (18 - 13 - 16).

• Санкт-Петербург (главный нефтяной терминал). 37 резервуаров (4 - порядка 20 - остальное маленькие).

• Усть-Луга (Новатэк, Транснефть и др.). Порядка 80 резервуаров (4 очень больших - 40 - 14 - 20+ маленьких).

Чёрное море.

• Новороссийск. Шесхарис/ НПС Грушовая. Порядка 70 резервуаров (25 - 25 - полтора десятка маленьких).

• Новороссийск (нефтяной терминал). Порядка 30 резервуаров (10 + два десятка поменьше разного размера).

• Нефтяной хаб Туапсе (порт + НПЗ). Порядка 120 резервуаров (13 - около 50 - 50+ маленьких).

• Тамань. Порядка 60 резервуаров. (2 очень больших - 10 - 21 - десятка 3 маленьких).

Итого. Если очень грубо взять все бочки в основных портах (с учётом НПС "Грушовая" и НПЗ в Туапсе), их получается около 470. Лёгкое структурирование и приоритезация даёт нам порядка 150 целей. Для эффективной отработки которых потребуется 2000-3000 БПЛА.

2. НПЗ.

В качестве медитации можно открыть Гугл.Карты и пару часов считать бочки. Упростим: в зависимости от мощности НПЗ имеют в своей структуре 50-150 резервуаров, привязанных к этапам технологического цикла. Сырая нефть – промежуточные продукты – конечные продукты.

Если суммировать бочки на НПЗ до Урала, получается в районе 1300 штук. Причём наибольшая концентрация – в Башкортостане.

3. Трубопроводы. ЛДПС / НПС.

На ЛДПС (которые суть хаб) в среднем 20-25 бочек.

На НПС как правило 4-6 (есть и меньше).

Станций много, суммарное количество резервуаров - около 800.

Итого. Сложив бочки в портах, на НПЗ и в структуре трубопроводов – получаем около 2500. Которые дальше структурируются по приоритетам.

Если очень грубо: система НПЗ в европейской части РФ способна одномоментно хранить порядка 30 млн тонн нефти и нефтепродуктов, порты – около 5 млн т, система трубопроводов – тоже порядка 5 млн т. Ежесуточный прогон жидкостей по системе составляет порядка 3-3,5 млн т.

Предположим, у нас 1000 значимых бочек (хотя "бочка" - это неточно. Современный резервуар – это сложный компьютеризированный организм, его строить долго и дорого). Чтобы их качественно отработать, понадобится 20000 БПЛА (в реальности – меньше).

Что по срокам? Россияне декларируют, что за март сбили 11 тыс. БПЛА. Они врут. Но порядок цифр такой, что 20К БПЛА – это считанные месяцы…

4. На днях Минобороны РФ опубликовало список зарубежных компаний, которые якобы участвуют в производстве БПЛА для Украины. Зачем? Чтобы оправдаться.

Ибо кремлёвские дедушки с помощью простых арифметических действий на калькуляторе прикинули, за какой период (с поправкой на восстановление) их нефтяная прелесть будет порвана в лохмотья.

При сохранении тенденций получается: через три месяца станет больно, а через полгода может начаться цепная реакция коллапсирования.

Вот они и спрашивают товарищей Белоусова с Герасимовым: джентльмены, а что вы делаете, чтобы сломать тенденцию? А те и отвечают: не виноватые мы! Ибо производят БПЛА на буржуинских заводах. Надо воевать с НАТОй!

5. Теперь представьте, что калькулятор оснащён ИИ. Который радостно подскажет, каковы пределы устойчивости системы, где наибольшие уязвимости и при каком проценте повреждений начнётся беда. Не только по нефти. ОПК. Химия. Энергетика…

Всё до ужаса прозрачно. Для всех. Из-за чего прагматичные и сохранившие вменяемость российские элитарии сейчас рвут волосы на теле. Ибо с калькулятором не поспоришь…

О персоне: Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине война России и Украины Алексей Копытько
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Над Туапсе в РФ - клубы черного дыма: дроны атаковали порт, горит НПЗ

РФ ударила дронами по Киевщине: горит жилой дом, есть пострадавший

06:50Украина
Возвращается снег: Украину накрывает новая волна похолодания

Реклама

Популярное

Ещё
"Классической победы не будет": в НАТО сделали неоднозначное заявление о финале войны

Гороскоп на завтра, 20 апреля: Тельцам - перемены, Львам - трудности

Карта Deep State онлайн за 20 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Муравьи исчезнут навсегда: простой кухонный трюк с обычной специей

20 апреля нельзя ссориться и ругаться: какой церковный праздник

Последние новости

08:46

Удача уже на пороге: 4 знакам откроется путь к успеху и счастью с 20 апреля

08:45

Дождь, ветер и потепление: одесситов ждет погода с сюрпризом - прогноз синоптиков

08:16

Карта Deep State онлайн за 20 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

07:26

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
06:50

РФ ударила дронами по Киевщине: горит жилой дом, есть пострадавшийФото

05:55

"Украл моего сына": Киркоров пошел на крайние меры из-за ребенка

05:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей в парке за 45 секунд

04:05

Как остановить созревание бананов за пару секунд: простой лайфхак с плодоножкойВидео

Реклама
03:58

Возвращается снег: Украину накрывает новая волна похолодания

03:34

Жизнь четырех знаков китайского зодиака изменится к лучшему - кто эти счастливчики

01:20

Загадка темной материи раскрыта: учёные ошарашили версией о другой Вселенной

19 апреля, воскресенье
23:50

Может ли РФ открыть второй фронт: неожиданный прогноз нового этапа войны

22:58

Людей, родившихся в конкретные месяцы, невозможно забыть

22:29

Что известно о новом налоге для ФОП: Свириденко о деталях договоренностей с МВФ

22:18

До €10 000: одна из стран ЕС заплатит украинцам за возвращение на родину

21:36

Секрет сияющего чайника раскрыт: одно простое средство убирает накипь за минутыВидео

21:34

РФ нужна мобилизация для нового большого наступления в Украину – Зеленский

20:16

Евгений Рыбчинский держит в тайне третью супругу: продюсер объяснил причину

20:12

Кровавая бойня в Киеве: всплыли новые подробности об устроившем теракт стрелке

Реклама
19:45

Три дня или меньше: почему эксперты советуют чаще менять полотенца

19:11

20 апреля нельзя ссориться и ругаться: какой церковный праздник

19:11

Риск подорожания товаров на 30%: Гальчинский — о последствиях дефицита авиатоплива в ЕСмнение

19:02

Муравьи исчезнут навсегда: простой кухонный трюк с обычной специейВидео

18:56

"Занимайте 5–6 место": в Полесье резко ответили на жалобы клубов по поводу логистики

18:38

Исчерпание почвы и общие вредители: главные враги кабачков на участке

18:05

Встреча Зеленского с Путиным: Сибига назвал вероятное место и раскрыл детали

17:42

4 знака зодиака, которые расцветают на пенсии: живут лучше всех

17:42

"Очень позорный случай": глава патрульной полиции Украины подал в отставку

17:26

Выстрелы на улицах Чернигова: полиция задержала мужчину, что известноФото

17:20

Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля: Ракам - сюрприз, Рыбам - впечатления

17:14

"Режим свекрови включился": Алина Гросу показала сына и мужа, которого скрывает

17:13

На фронте погиб известный режиссер: он считался пропавшим без вести

16:52

Россияне приближаются к позициям ВСУ: названо "горячее" направление фронта

16:38

Ужас Чернобыля: спустя 40 лет после катастрофы страдают животные

16:30

ВСУ продолжают состязание с оккупантами по трем ключевым направлениям – Сырский

16:15

Вместо шампуня — черный хлеб: необычные методы ухода за волосами из СССР

16:14

На Днепр надвигается дождевой циклон с резким похолоданием — прогноз на неделю

16:12

6 признаков неряшливого человека: как исправить ошибки и выглядеть стильноВидео

15:55

РФ готовит второй фронт против Украины: неожиданный прогноз нового удара

Реклама
15:31

Четырем знакам зодиака улыбнется удача - Вселенная подготовила для них подарок

15:11

Ставка на прорыв: на одном из направлений враг усилил давление, что говорят в ВСУ

15:09

Быстрая "смерть" аккумулятора: основные ошибки, которые разрушают батарею смартфона

15:07

Отставки, проверки и оружие для гражданских: что изменится после стрельбы в Киеве

15:05

Циклон из Румынии несет шторм на Львовщину: когда ожидается сильная непогода

15:01

"Боролись до последнего вздоха": Подкопаева впервые вышла на связь после потери

14:47

Невесту облили черной краской: что скрывает свадебный скандал

14:08

Это может привести к бедности и ссорам: когда категорически нельзя ходить в гости

14:05

Украинские СБС уникальным образом уничтожили "Шахед" посреди моря

14:00

Всего две подкормки и смородина как отборная: садовник раскрыл рецептВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыПраздничное менюНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять