Как непонятные события в Курской области запутали россиян

Возникает интересная дилемма. Сейчас для Путина достаточно удобная ситуация, чтобы объявить мобилизацию.

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Курская область, Суджа / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Через сутки флагманы роспропаганды определилась с интерпретацией.

В Курской области происходят "обстрелы со стороны ВСУ". Эту линию качают ТАСС и РИА. Попытка прорыва со стороны ВСУ "отражена пограничниками".

Главные новости из Курской области в деловых российских медиа выглядят так:

видео дня

Коммерсант: США пригрозили Турции санкциями за поставки в Россию американской техники

РБК: Президент FESCO ушел с должности

Ведомости: В FESCO сообщили "Ведомостям" об отставке президента компании.

Напротив, МК, Ура.ру и ряд других изданий слегка нагнетают. МК вообще пишет о ситуации на "курском фронте".

Губернатор Питера Беглов (у него выборы 8 сентября) заявил о готовности направить в Курск врачей и принять детей из региона.

Губернатор Челябинской области Текслер (тоже выборы 8 сентября) заявил о готовности оказать любую помощь.

Врио губернатора Курской области сообщил, что помощь региону готовы оказать власти Белгородской, Орловской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей.

Непонятно, почему из-за каких-то обстрелов такой резонанс? И почему тогда удрал "Ахмат"?

Тем временем местные жители интересуются: а какой правовой режим происходящего? СВО? КТО? ЧП? Если ничего не происходит, значит, и ущерб никто не компенсирует. А это важно, потому что российская авиация сейчас забрасывает КАБами всё российское приграничье.

Возникает интересная дилемма. Сейчас для Путина достаточно удобная ситуация, чтобы объявить мобилизацию. Но для этого надо раскрыть масштаб происходящего. А это будет плохо выглядеть.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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