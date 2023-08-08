Как не стать заложником системы?

Наша медицина имеет кучу недостатков и проблем, которые надо решать.

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Болезнь Лайма / коллаж Главред, фото pixabay

Системы, которая сначала считает деньги, а потом уже лечит!

Провел дебаты с польскими врачами. Сразу с тремя. Как лучше лечить болезнь Лайма? Спор вышел из-за нескольких пациентов, которые обратились онлайн, чтобы разобраться.

Для справки: Польша является эндемичной по боррелиозу и клещевому энцефалиту. Инфицированных очень много. В том числе, заметная часть попадает в больницы. С энцефалитом проще - есть прививки. Эффективное. Очень актуальный вопрос для Польши. А вот с болезнью Лайма, от которой нет прививки, есть проблема.

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У нас обследуют всех, кого укусил клещ. В Польше нет. Только те, у кого есть эритема или жалобы.

Я врача спросил, почему так: ведь эритема бывает не всегда. Более половины случаев вы пропустите. И они перейдут в хроническую форму. Ответили спокойно, словно это не является для них большой проблемой: "Ничего страшного. Будут жалобы, обратятся, мы пролечим на любой стадии".

- Ну хорошо, но ведь последствия могут остаться (поражение суставов, проблемы с сердцем и т.д.)?

Поляки: "Что поделаешь. Обследовать каждого у страховой компании не хватит средств".

Польские коллеги в конце концов согласились, что их система не идеальна.

Вот так. Страховые компании посчитали, что им дешевле пролечить небольшую часть тех, кому не повезло увидеть эритему и получить хронический боррелиоз. Обследовать каждый случай для них дорого.

Да, наша медицина имеет кучу недостатков и проблем, которые надо решать.

Но, к большому сожалению, нигде нет идеальной системы.

Крайности страховой системы, где считают каждый цент и экономят на элементарных вещах – тоже не выход. Итак, есть о чем думать, и о чем дискутировать.

Мирного всем неба!

Кто такой Евгений Дубровский Евгений Дубровский - врач-инфекционист. Он 10 месяцев провел на передовой, как военный медик, а сейчас снова лечит пациентов в Киеве, говорится в Facebook. Известный в мирные времена медик рассказывает о психологии солдат на фронте и помощи с тыла.

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